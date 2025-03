Paulista empata fora de casa e completa quatro jogos sem vitória

O Paulista ficou no empate sem gols contra o Taquaritinga, no Estádio Taquarão, casa do adversário, na tarde desta quarta-feira (12), pela 13ª rodada da Série A4 do Estadual. Em mais um jogo ruim do Galo, com muitas oportunidades desperdiçadas, o time comandado pelo técnico Fausto Dias chegou à 4ª partida sem conseguir vencer na competição.

O Paulista vive uma sequência ruim na competição, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos. Os dois empates, inclusive, foram por 0 a 0 (contra o Araçatuba e Taquaritinga, ambos fora de casa).

Com o resultado desta quarta-feira, o time jundiaiense somou apenas um ponto na tabela, e segue na 4ª colocação da classificação, com 24 pontos. O Galo está atrás do Taquaritinga, também com 24 pontos, São Caetano, vice-líder, com 24 pontos, e União Barbarense, líder com 26 pontos. (Até o fechamento desta edição).

Apesar do empate, o ponto conquistado em Taquaritinga garantiu matematicamente a classificação antecipada do Paulista para o mata-mata da competição.

O Paulista volta a campo no sábado (15), às 15h, para enfrentar o São-Carlense, pela penúltima rodada da primeira fase, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Os ingressos para a partida já estão à venda pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/