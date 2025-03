Medicina Jundiaí celebra 57 anos de tradição no ensino

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) comemora hoje 57 anos de história, crescimento e contribuição para a formação de médicos altamente capacitados. A instituição conta com cinco unidades voltadas à formação dos futuros profissionais, além de atuar em diversos campos de estágio, que incluem Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Clínicas da Família, ambulatórios e hospitais, além do próprio Hospital Universitário. Com essa estrutura, a FMJ se consolidou como referência nacional no ensino médico.



“Ao longo dos anos, expandimos nossa estrutura e consolidamos nossa tradição, sempre com foco na excelência acadêmica e no compromisso com a saúde pública”, destaca o diretor da instituição, Evaldo Marchi.



A FMJ se destaca por oferecer um campo de estágio diversificado, abrangendo desde a atenção primária até hospitais de alta complexidade. Segundo Gustavo Martinelli, prefeito de Jundiaí, a FMJ é orgulho para nossa cidade! “Ao longo dessas mais de cinco décadas, a FMJ conquistou reconhecimento nacional e internacional pela excelência em ensino, pesquisa e pela formação de médicos altamente capacitados.”, comentou.





O prefeito parabenizou a instituição pela trajetória, infraestrutura, certificações e todo o impacto positivo na região. “Formar profissionais de saúde de alta qualidade é uma missão que a FMJ segue cumprindo com muito compromisso. Parabéns a todos que fazem parte dessa história de sucesso!”, concluiu.



Compromisso com a qualidade e inovação

A missão da FMJ é clara: formar médicos generalistas e humanistas, preparados para os desafios da profissão com base na ética, inovação e compromisso social. “Nosso objetivo é sermos reconhecidos como uma instituição de excelência em ensino e pesquisa, sempre priorizando a qualidade acadêmica e a formação integral dos nossos alunos”, ressalta a vice-diretora, Profa. Dra. Ana Carolina Marchesini de Camargo.



Durante as comemorações, o ex-aluno da 12ª turma da FMJ e atual professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Aristides Palhares Neto, compartilhou sua experiência com os estudantes do primeiro ano. “Esta casa me formou e me preparou para exercer a medicina com dedicação e humanidade. Retornar a este anfiteatro me traz muitas lembranças, incluindo a oportunidade que tive de assistir a uma palestra do educador Paulo Freire, referência na educação. Agradeço o convite e me sinto emocionado em voltar à instituição”, declarou.



Produção científica e impacto na comunidade

A FMJ também se destaca na pesquisa e na pós-graduação. Somente em 2024, a instituição publicou 88 artigos em revistas científicas nacionais e 260 em periódicos internacionais. Além disso, os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) envolveram mais de 60 projetos desenvolvidos por alunos de graduação. No campo da extensão, os projetos realizados pela faculdade impactam diretamente a comunidade, somando mais de 2 mil atendimentos por ano.



Para Vanilde Pivi, Assistente Técnica de Gestão da FMJ há 35 anos, fazer parte dessa trajetória é motivo de orgulho. “Parabéns à FMJ e a todos nós que contribuímos para o seu crescimento. Que essa instituição continue evoluindo e formando profissionais de excelência”, afirma.



Ao completar 57 anos, a FMJ reafirma seu compromisso com a educação, a pesquisa e a assistência à saúde, mantendo viva sua missão de formar médicos preparados para os desafios do futuro.