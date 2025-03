Animador da Região assina nova série sobre sustentabilidade

A TV Rá Tim Bum estreia em abril a série animada Patrulha do Futuro, uma produção em 2D com 17 episódios de seis minutos. A animação é dirigida e criada por César Cavelagna, conhecido como Professor Rabisco, morador de Jarinu. Um dos animadores da produção é Edgar Yagui, de Itupeva.

A trama acompanha um grupo de amigos que, de forma lúdica e divertida, aprende conceitos essenciais como sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, cooperação e respeito às diferenças. A ideia da série surgiu do desejo de criar um conteúdo infantil baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visam orientar a humanidade até 2030.

À esquerda, César Cavelagna (Professor Rabisco) e, à direita, Edgar Yagui, de Itupeva

"Pensando no futuro do planeta e da sociedade, um grupo de crianças se une e cria a Patrulha do Futuro para juntos pensarem em soluções para os problemas do bairro, poluição, a falta de acessibilidade, reciclagem, cuidado com os animais, entre outras coisas", explica César Cavelagna.