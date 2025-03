Jundiaí fortalece monitoramento e eficiência em projetos

A Prefeitura de Jundiaí segue aprimorando a gestão dos projetos estratégicos para garantir entregas ágeis e eficientes à população. Como parte desse trabalho contínuo, o prefeito Gustavo Martinelli se reuniu com gestores municipais, diretores de planejamento e finanças de todas as unidades de gestão e gerentes de projetos para reforçar as diretrizes e alinhar prioridades.

“Temos trabalhado com foco na execução eficiente dos projetos que impactam diretamente a vida das pessoas. Nosso compromisso é transformar planejamento em realidade e garantir que as melhorias cheguem à população de forma célere e transparente”, destacou o prefeito.

Os gerentes de projetos já vêm sendo acompanhados de perto pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), com metas e indicadores estabelecidos para monitorar a execução das ações. Além disso, a Prefeitura mantém uma estrutura de capacitação contínua por meio da Escola de Gestão Pública, garantindo que as equipes estejam sempre preparadas para otimizar a condução dos trabalhos.