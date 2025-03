FMJ e Horiba firmam parceria inédita para pesquisas científicas

Para Fernando Jorio, diretor Geral da Horiba Brasil e América Latina, a parceria com a FMJ reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento científico e tecnológico. “A Horiba tem muito orgulho de contribuir com a FMJ, disponibilizando soluções tecnológicas que impulsionam a pesquisa acadêmica e promovem avanços significativos na área da saúde. Nosso compromisso é apoiar iniciativas de excelência e colaborar para a formação de profissionais altamente capacitados”, destacou Jorio.