O Conselho Técnico do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027 foi realizado na terça-feira, 27, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo, para definir o regulamento, o formato de disputa e o calendário da competição, que tem início previsto para 24 de janeiro de 2027.
A Associação Atlética Francana esteve representada por Anderson Silva, presidente do Conselho Deliberativo do clube.
Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, no sistema de todos contra todos. Ao final das 15 rodadas, os oito melhores colocados avançam para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A4.
A partir do mata-mata, as partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, com vantagem para as equipes melhores classificadas, que jogarão a segunda partida em casa. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe de melhor campanha na fase regular.
Os confrontos das quartas de final serão: 1º colocado contra 8º, 2º contra 7º, 3º contra 6º e 4º contra 5º.
Agora os clubes aguardam a divulgação da tabela. Normalmente, a Francana manda seus jogos no Estádio "Lanchão", aos domingos, às 10h, e no meio de semana, às 19h30. A diretoria da Francana foi procurada para comentar se irá preferir jogar em outro dia e horário, mas não respondeu até a publicação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.