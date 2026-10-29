O Conselho Técnico do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027 foi realizado na terça-feira, 27, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo, para definir o regulamento, o formato de disputa e o calendário da competição, que tem início previsto para 24 de janeiro de 2027.

A Associação Atlética Francana esteve representada por Anderson Silva, presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, no sistema de todos contra todos. Ao final das 15 rodadas, os oito melhores colocados avançam para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A4.