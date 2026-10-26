O deputado federal eleito Guilherme Cortez (Psol) esteve ao lado do presidente Lula (PT) durante a comemoração da vitória na Avenida Paulista, em São Paulo, entre a noite de domingo, 25, e a madrugada desta segunda-feira, 26. Cortez acompanhou o ato no trio elétrico, ao lado de lideranças políticas e de uma multidão de apoiadores.

Também estiveram no trio nomes como os deputados Sâmia Bomfim (Psol), Erika Hilton (Psol) e André Janones (Rede), a ex-senadora Simone Tebet (PSB), o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Horas antes da comemoração, Cortez esteve em Franca para votar no segundo turno da eleição presidencial. O deputado eleito compareceu pela manhã ao campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), acompanhado de assessores. Apesar da chuva que atingiu a cidade, ele não enfrentou filas para registrar o voto.