26 de outubro de 2026
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DEPUTADO POR FRANCA

Cortez comemora vitória de Lula ao lado de presidente na Paulista

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/TV Globo
Guilherme Cortez ao lado do presidente Lula (PT) durante celebração da vitória no segundo turmo
Guilherme Cortez ao lado do presidente Lula (PT) durante celebração da vitória no segundo turmo

O deputado federal eleito Guilherme Cortez (Psol) esteve ao lado do presidente Lula (PT) durante a comemoração da vitória na Avenida Paulista, em São Paulo, entre a noite de domingo, 25, e a madrugada desta segunda-feira, 26. Cortez acompanhou o ato no trio elétrico, ao lado de lideranças políticas e de uma multidão de apoiadores.

Também estiveram no trio nomes como os deputados Sâmia Bomfim (Psol), Erika Hilton (Psol) e André Janones (Rede), a ex-senadora Simone Tebet (PSB), o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Horas antes da comemoração, Cortez esteve em Franca para votar no segundo turno da eleição presidencial. O deputado eleito compareceu pela manhã ao campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), acompanhado de assessores. Apesar da chuva que atingiu a cidade, ele não enfrentou filas para registrar o voto.

Após votar, Cortez comentou a participação na campanha de Lula. Segundo ele, passou os últimos 20 dias viajando pelo país a pedido do presidente, em busca de votos para o segundo turno.

“Acabei de votar aqui na Unesp e é sempre emocionante. A última vez que estive aqui, a gente teve um resultado muito emocionante. De lá para cá, eu não parei. Passei os últimos 20 dias fora de casa, fora da minha cidade, rodando o Brasil a pedido do presidente Lula, para que a gente possa ter um resultado diferente no segundo turno”, afirmou.

O deputado eleito participou de agendas de campanha em diferentes regiões do país e esteve no último compromisso de Lula na avenida Paulista, no sábado, 24, véspera da votação.

“Tive a oportunidade de conhecer as cinco regiões do país, visitando dez estados, e fui vendo, no dia a dia, o que no começo era medo e insegurança se transformando em um sentimento muito forte de esperança, de que é possível virar e ganhar essa eleição. Estou muito feliz e tenho certeza de que hoje vai ser um dia histórico para a democracia brasileira, e a gente vai comemorar muito hoje à noite”, disse antes da apuração.

Trajetória política

Natural da capital paulista, Guilherme Cortez construiu sua trajetória política em Franca. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSOL e terminou como o quarto candidato mais votado, mas não foi eleito.

Em 2022, conquistou uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com 45.094 votos. Dois anos depois, disputou a Prefeitura de Franca, ampliando sua projeção política no município e na região.

Aos 28 anos, Cortez foi eleito deputado federal com 275.444 votos e assumirá o mandato na Câmara dos Deputados em 2027, tornando-se um dos representantes da região em Brasília.

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