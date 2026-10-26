O deputado federal eleito Guilherme Cortez (Psol) esteve ao lado do presidente Lula (PT) durante a comemoração da vitória na Avenida Paulista, em São Paulo, entre a noite de domingo, 25, e a madrugada desta segunda-feira, 26. Cortez acompanhou o ato no trio elétrico, ao lado de lideranças políticas e de uma multidão de apoiadores.
Também estiveram no trio nomes como os deputados Sâmia Bomfim (Psol), Erika Hilton (Psol) e André Janones (Rede), a ex-senadora Simone Tebet (PSB), o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).
Horas antes da comemoração, Cortez esteve em Franca para votar no segundo turno da eleição presidencial. O deputado eleito compareceu pela manhã ao campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), acompanhado de assessores. Apesar da chuva que atingiu a cidade, ele não enfrentou filas para registrar o voto.
Após votar, Cortez comentou a participação na campanha de Lula. Segundo ele, passou os últimos 20 dias viajando pelo país a pedido do presidente, em busca de votos para o segundo turno.
“Acabei de votar aqui na Unesp e é sempre emocionante. A última vez que estive aqui, a gente teve um resultado muito emocionante. De lá para cá, eu não parei. Passei os últimos 20 dias fora de casa, fora da minha cidade, rodando o Brasil a pedido do presidente Lula, para que a gente possa ter um resultado diferente no segundo turno”, afirmou.
O deputado eleito participou de agendas de campanha em diferentes regiões do país e esteve no último compromisso de Lula na avenida Paulista, no sábado, 24, véspera da votação.
“Tive a oportunidade de conhecer as cinco regiões do país, visitando dez estados, e fui vendo, no dia a dia, o que no começo era medo e insegurança se transformando em um sentimento muito forte de esperança, de que é possível virar e ganhar essa eleição. Estou muito feliz e tenho certeza de que hoje vai ser um dia histórico para a democracia brasileira, e a gente vai comemorar muito hoje à noite”, disse antes da apuração.
Trajetória política
Natural da capital paulista, Guilherme Cortez construiu sua trajetória política em Franca. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo PSOL e terminou como o quarto candidato mais votado, mas não foi eleito.
Em 2022, conquistou uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com 45.094 votos. Dois anos depois, disputou a Prefeitura de Franca, ampliando sua projeção política no município e na região.
Aos 28 anos, Cortez foi eleito deputado federal com 275.444 votos e assumirá o mandato na Câmara dos Deputados em 2027, tornando-se um dos representantes da região em Brasília.
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