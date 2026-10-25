UMA NOITE PARA FICAR NA HISTÓRIA!

A 51ª Noite EP "Quem move Franca" foi um verdadeiro sucesso! Uma noite de celebração, encontros, reconhecimento e muitas emoções, reunindo personalidades e empresas que contribuem para o desenvolvimento de Franca e região.

Realizar mais uma edição dessa história tão especial é motivo de imenso orgulho e gratidão. Dar continuidade ao legado da minha avó, Patrícia, é honrar suas raízes, preservar sua memória e, ao mesmo tempo, escrever novos capítulos dessa trajetória que faz parte da história social da nossa cidade.