UMA NOITE PARA FICAR NA HISTÓRIA!
A 51ª Noite EP "Quem move Franca" foi um verdadeiro sucesso! Uma noite de celebração, encontros, reconhecimento e muitas emoções, reunindo personalidades e empresas que contribuem para o desenvolvimento de Franca e região.
Realizar mais uma edição dessa história tão especial é motivo de imenso orgulho e gratidão. Dar continuidade ao legado da minha avó, Patrícia, é honrar suas raízes, preservar sua memória e, ao mesmo tempo, escrever novos capítulos dessa trajetória que faz parte da história social da nossa cidade.
Meu agradecimento a cada homenageado, convidado, patrocinador, parceiro e profissional que contribuiu para tornar essa noite inesquecível. E, especialmente, a todos que confiam e prestigiam a Noite EP ao longo de tantos anos.
A história continua, e o melhor de tudo é poder compartilhá-la com vocês!
Fiquem com os cliques especiais da Heart Fotografia.
Direto de São Paulo para a Noite EP!
A noite contou com a presença de André Dias, superintendente da Record TV, acompanhado de Adriano Freitas, diretor executivo da Record Interior SP, Carla Canova, gerente de Jornalismo, além de Tiago Valentim, apresentador do Balanço Geral, e Guilherme Gonçalves, repórter. Um encontro marcado pela valorização da comunicação e pelo prestígio de grandes profissionais da televisão.
O prefeito Alexandre Ferreira e sua esposa, Cynthia Milhim, grandes patronos da Noite EP, entregaram o troféu à Dra. Jacqueline Valadares Alckmin, delegada de Polícia de São Paulo e presidente do SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), que esteve acompanhada do marido, Túlio Alckmin.
Noedi, fundadora e diretora da Medclin, e seu marido, Samuel de Freitas, grandes patronos da Noite EP, entregaram o troféu a Elson Boni, comendador cultural do Estado de São Paulo. A homenagem foi acompanhada por familiares que hoje estão à frente da tradicional Boni Produções: Eduarda Inácio, Gustavo Inácio, Daiane Inácio e Eduardo Silva.
Referência no setor da moda há mais de 30 anos, Madalena Panice vive uma nova fase em sua trajetória. Neste ano, reposicionou sua marca, e sua conhecida loja de locação de ternos passou a se chamar Madalena Panice Alfaiataria, mantendo-se no tradicional endereço da Avenida Elisa Verzola Gosuen. Uma história de tradição e renovação! Ela também foi nossa patronesse na 51ª edição da Noite EP.
Grandes patronos da Noite EP, Cleufa e Guilherme Carvalho, diretores da Lusten Bamboo, participaram de um dos encontros mais animados da noite ao lado dos empresários Denise e Ebinho Pedroza, da rede DrogaFarma; Leila e Waldyr Medezani, da Waldyr Medezani Corretora; e da pessoa que vos escreve, Camila Pizzo, anfitriã do evento.
Presidente da APAE de Patrocínio Paulista, Ellen Saraiva foi uma das personalidades homenageadas na Noite EP, em reconhecimento à sua atuação à frente da instituição. A APAE de Patrocínio Paulista promove o APAE Day 2026, no dia 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim, em Patrocínio Paulista.
Família unida para celebrar, com carinho e alegria, a vida de nossa amada Diva Soares Chagas: Maria Goret Chagas, Walter Soares Chagas, Sara Soares Chagas, Miriam Soares Chagas Nascimento, Janice Chagas Leôncio Alves e Selma Maria Chagas Dias.
Anderson Pinheiro, grande patrono da Noite EP, teve a honra de entregar o troféu a Sílvia Bittar, à frente do Laboratório Sabin, que celebrou a ocasião ao lado do marido, Wilson, em uma noite marcada pelo reconhecimento e pela elegância.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.