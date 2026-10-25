Neste dia 25 de outubro, é dia de cumprimentar a amiga e muito querida médica dermatologista, Dra. Rita Moscardini, que está passando para uma nova idade. Ela é casada com o cafeicultor Ademir Moscardini, formando um casal dos mais simpáticos. Vai daqui os cumprimentos pela data, com o afetuoso abraço meu e da Cida, para a Rita, com o marido Ademir e seus filhos, uma família muito feliz.

Dicas Práticas

Todos sabem que o abacate é um dos primeiros alimentos para quem gosta de frutas com pouco açúcar, para não aumentar a glicemia. E para conservar o abacate, depois de cortá-lo deve deixar o caroço na parte que não vai utilizar no momento, guardando dentro de um saco plástico ou papel alumínio. A polpa se conservará firme e sem escurecer.

Ela é professora, escritora e jornalista