Mensagem de Abertura
“Metade dos congressistas é incapaz e a outra metade, capaz de tudo”
(Jânio Quadros, ao renunciar e deixar a presidência em 1961)
Aniversários
Neste 25 de outubro, quem marca a folhinha da vida é a Kênia Botelho Sanches, a médica Rita Moscardini, Luís Henrique Goulart e Joaquim Ribeiro (Kiko)... Amanhã, 26, Dudu del Lama, Cassiano Pimentel e Antônio Carlos Lima... Na terça,27, meu neto Luís Felipe Rodrigues de Rezende, Bertinho Finardi, Luís Mendes e Sônia Machiavelli Corrêa Neves... Na quarta, 28, os irmãos Gilmar e Giovani Dominicci, Yasmin Fernandes e Marcos Roberto Gandia... Na quinta, 29, Maria Salete Vieira, Thaís Bovo Inácio, Arilson de Almeida e Ronaldo Gomes Sathler... Na sexta-feira, 30, Jufar José de Oliveira e Cidinha (salgadeira)... E no próximo sábado, 31, Doracélia Borges (Dodô), Ademir Dutra, Maria Amália Alvarenga e Clóvis Pucci... Abraço a todos.
Olha o tamanho do neto
Esse meu neto, Luís Felipe Rodrigues de Rezende, completa na terça-feira seus 23 anos. Termina agora o quinto ano na Faculdade de Direito de Franca, mas já é advogado, uma vez que foi aprovado na OAB- Ordem dos Advogados do Brasil. Essa beleza de jovem advogado é filho do meu genro, o Promotor de Justiça Joaquim Rodrigues de Rezende Neto e da minha filha Cláudia Sanches Rodrigues de Rezende. Já namora firme a também advogada Mariana. Então, Cida e eu só podemos ter orgulho do neto Luís Felipe, o nosso querido Pipe. Que Deus o abençoe sempre.
Parabéns, doutora Rita!
Neste dia 25 de outubro, é dia de cumprimentar a amiga e muito querida médica dermatologista, Dra. Rita Moscardini, que está passando para uma nova idade. Ela é casada com o cafeicultor Ademir Moscardini, formando um casal dos mais simpáticos. Vai daqui os cumprimentos pela data, com o afetuoso abraço meu e da Cida, para a Rita, com o marido Ademir e seus filhos, uma família muito feliz.
Dicas Práticas
Todos sabem que o abacate é um dos primeiros alimentos para quem gosta de frutas com pouco açúcar, para não aumentar a glicemia. E para conservar o abacate, depois de cortá-lo deve deixar o caroço na parte que não vai utilizar no momento, guardando dentro de um saco plástico ou papel alumínio. A polpa se conservará firme e sem escurecer.
Ela é professora, escritora e jornalista
Sônia Machiavelli tem formação em língua, literaturas portuguesa e francesa, além de escritora, ocupa com brilhantismo a cadeira 18 da Academia Francana de Letras, antigamente ocupada pelo já saudoso professor Alfredo Palermo. Segue daqui meu abraço a ela pelo novo ciclo de vida, ao lado dos filhos e netos. Parabéns, e siga feliz.
Aquele abraço, Ronaldo
Vamos antecipando o abraço a um querido amigo, antigo pastor evangélico e historiador, Ronaldo Gomes Sathler, que está em tempo de mudança de idade no final desta semana. Quando fui vereador, isso há vários anos, tive o prazer de estar ao lado dele na Câmara Municipal. Depois disso, Ronaldo tem se dedicado a um trabalho nas redes sociais, buscando manter memórias e vidas através do youtube. Além de ex-vereador, foi também pastor da Igreja Presbiteriana de Franca. Abraço e tudo de bom ao amigo Ronaldo e sua Meire Ponce Sathler.
Amor à Virtude: 150 anos
Por volta dos anos 80, tive o prazer e honra de pertencer ao quadro da Loja Maçônica Amor À Virtude, a pioneira em nossa cidade. Foi a época de Irmãos como Wílson Ferreira, José Sanches Neto, Carlos Lima, José Martiniano, Gualtinho, entre muitos outros. Mas eu era muito novo, e acabei por solicitar meu Quitte Placet, me desligando do quadro de obreiros. Pensava retornar posteriormente, mas o comodismo me segurou, porém nunca deixei de me sentir Irmão de todos eles. Recebi agora um livro dos 150 anos da Loja Amor à Virtude, pelas mãos do Nenê Mércuri e Marcos Granero. Agradeço a todos, com o meu Tríplice e Fraternal Abraço.
Novíssima idade
Quem está chegando a uma novíssima idade, é a jovem Thaís Bovo Inácio, que é filha do médico urologista Dr. José Carlos Inácio e da professora Marisa Bovo Inácio. A Thaisinha é a caçula e o xodó de toda a família. Parabéns a ela, com o abraço aos seus papais e irmãos. Seja muito feliz.
Saudade do colega Rivaldo de Almeida
Há poucos dias perdemos outro colega dos meios de comunicação, mas que já vinha passando por um Alzheimer, que o afastou das atividades profissionais. Falo do colega e amigo Rivaldo de Almeida, deixando viúva sua esposa e amiga, Virgínia e o filho Marquinhos. Rivaldo foi radialista e mestre de cerimônias, dotado daquela voz forte e bonita. Para os que não se lembram, ele esteve durante algum tempo na direção artística da nossa Rádio Difusora. Agora já é saudade.
Co-piada
Aquele senhorzinho, de mais ou menos 80 anos, entrou no prédio e chamou o elevador. A porta se abriu e a ascensorista era uma loira lindíssima, corpo escultural, e muito educada perguntou ao velho:
- Sobe?
E o velhinho:
- Quem me dera, minha filha... Quem me dera...
Arquivo do Tempo
Essa foto foi feita, lá pelos anos 70 ou 80, num evento na Avenida Presidente Vargas, com a presença de várias autoridades. Confiram, da esquerda para a direita: Jovassi Correa Dias entrevistando Regina Quércia, esposa do ex-governador Orestes Quércia, que aparece logo atrás, depois o bispo Dom Diógenes Silva Mathes, Afonso Arinos e Ulisses Guimarães. Boas lembranças.
Mensagem Final
“Um dia você vai entender que as melhores coisas da vida são as pessoas, os abraços, risadas, conversas demoradas. Momentos que você achou que teria para sempre, mas a vida passa, e o que fica são as memórias e a forma como você fez as pessoas se sentirem”
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