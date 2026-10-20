O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca começou a participar da segunda edição do projeto Fast Heroes, que vai capacitar mais de 800 alunos da rede municipal de ensino para reconhecer os sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e saber como agir diante de uma suspeita.
A iniciativa começou nesta segunda-feira, 19, e envolve estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 38 salas de aula. Cerca de 40 professores também participam das atividades, realizadas em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação.
Ao longo de cinco encontros educativos, as crianças vão aprender a identificar sintomas do AVC, entender a importância do atendimento rápido e conhecer o funcionamento dos serviços de emergência.
SAMU realiza atividade prática com alunos
A programação prevê uma atividade prática com uma equipe do SAMU, incluindo uma simulação de chamado de emergência e atendimento. Os estudantes também terão a oportunidade de conhecer uma ambulância e esclarecer dúvidas sobre o trabalho dos profissionais.
A proposta é fazer com que as crianças compartilhem as informações aprendidas com familiares, especialmente pais e avós, ajudando a identificar possíveis sinais da doença e buscar atendimento rapidamente.
No primeiro dia, as atividades foram realizadas nas escolas Anor Ravagnani, Domênico Pugliesi, Etelgina de Fátima Viveiros, Rita de Cássia Calixto Xavier, Fausto Alexandre Souza Teodoro e José Mário Faleiros, nos períodos da manhã e da tarde.
Franca tem reconhecimento pelo atendimento ao AVC
Desde 2025, Franca possui o título de Cidade Angels, reconhecimento relacionado à organização da rede de atendimento a pacientes com AVC.
A estrutura de assistência no município envolve o SAMU 192, a Santa Casa de Franca e o Hospital São Joaquim.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, o reconhecimento considera critérios como a existência de hospitais de referência, a qualificação dos serviços de emergência e o desenvolvimento de ações de educação em saúde.
Quais são os sinais de AVC?
A Secretaria de Saúde orienta a população a ficar atenta a sintomas como alteração na fala, fraqueza ou dormência em um lado do corpo e assimetria facial.
Diante da suspeita de AVC, a recomendação é ligar imediatamente para o SAMU, pelo telefone 192. O atendimento rápido é fundamental para reduzir o risco de sequelas e outras complicações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.