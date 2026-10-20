O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca começou a participar da segunda edição do projeto Fast Heroes, que vai capacitar mais de 800 alunos da rede municipal de ensino para reconhecer os sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e saber como agir diante de uma suspeita.

A iniciativa começou nesta segunda-feira, 19, e envolve estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 38 salas de aula. Cerca de 40 professores também participam das atividades, realizadas em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação.

Ao longo de cinco encontros educativos, as crianças vão aprender a identificar sintomas do AVC, entender a importância do atendimento rápido e conhecer o funcionamento dos serviços de emergência.