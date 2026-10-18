51 ANOS DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO
Idealizada pela saudosa colunista social Patrícia, a Noite EP – Empresários e Personalidades atravessa gerações celebrando histórias, talentos e nomes que fazem a diferença em Franca e região. Há 51 anos, o evento mantém viva a essência de sua criadora e, agora, segue sob o comando de quem vos escreve, sua neta, Camila Pizzo, que dá continuidade a esse legado com carinho, dedicação e novos olhares.
A 51ª edição acontece no dia 23 de outubro, sexta-feira, às 21h, no Villa Eventos, em Franca. Uma noite de celebração, encontros e homenagens, com alta gastronomia, música e surpresas especiais.
Patronos especiais
Para abrilhantar ainda mais a 51ª Noite EP, contamos com patronos muito especiais, representantes de diferentes setores que acreditam na força deste evento e fazem parte de sua história. Nomes que se destacam pelo talento, empreendedorismo e contribuição para o desenvolvimento de Franca e região. A eles, nosso carinho e gratidão por fazerem parte desta edição tão significativa!
Adriano Freitas
À frente da direção executiva da Record Interior SP, Adriano Freitas, segue engajado em levar informação e entretenimento a mais de 100 cidades da região. E vem novidades por aí, com projetos que prometem movimentar Franca. Vamos aguardar!
Alexandre Ferreira
O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, é um dos patronos especiais da 51ª Noite EP. Na foto, ao lado da esposa, Cynthia Millhim, celebrando quem faz a diferença em nossa cidade e região.
Anderson Pinheiro
Anderson Pinheiro, colunista social, apresentador e realizador da tradicional Feijoada do Pinheiro, que neste ano foi um dos grandes destaques do calendário de eventos da região, é presença especial entre os patronos da 51ª Noite EP.
Marcia, Rosana e Carlo Corrêa
Márcia, Rosana e Carlos Corrêa estão à frente de uma empresa familiar de sucesso, que celebrou neste ano 45 anos de história, levando qualidade, tecnologia, beleza e inovação a grandes marcas do mundo todo. São também os responsáveis por assinar toda a papelaria da Noite EP, incluindo os elegantes comunicados de homenagem desta edição.
Carlos Dias
O empreendedor Carlos Dias chega pela primeira vez à Noite EP, trazendo consigo a força da Pure Parfum, marca que se destaca no universo da perfumaria. Seja muito bem-vindo a essa história!
Claudio Romualdo
O professor Cláudio Romualdo, fundador da Faculdade Metropolitana (FAMEF) é um grande entusiasta da educação. À frente de um projeto que alcança mais de 200 mil alunos em todo o Brasil, acredita no poder transformador do conhecimento.
Corrêa Neves Junior
Corrêa Neves Júnior, jornalista e CEO do Grupo Sampi/GCN, é um grande parceiro e incentivador da Noite EP. Destaque para a cobertura das Eleições 2026, sob seu comando, pelo Portal GCN e pela Rádio Difusora, reforçando o compromisso com a informação de qualidade.
Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho
Cristiane vem conquistando espaço nas redes sociais com seu perfil no Instagram, dedicado a viagens, dicas e muita informação. Ao seu lado, Hélio Rubens Garcia Filho, técnico campeão do Sesi Franca Basquete, referência de liderança e dedicação ao esporte. Um casal que representa talento e inspiração em diferentes áreas.
Dalila Barini
Dalila Barini se destaca à frente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca, com importantes ações de apoio e humanização junto ao Hospital do Câncer. Neste ano em que a instituição celebra 25 anos de história, seu trabalho e dedicação tornam ainda mais especial sua presença entre os patronos da 51ª Noite EP.
Eliane Querino
Empreendedora, professora e fundadora da Know How Brazil, Eliane Querino tem atuação marcante em diferentes setores. Uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, lidera o Núcleo Franca, contribuindo para iniciativas que promovem o empreendedorismo e a transformação social.
Felipe Peres
Felipe Peres, gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi Valor Sustentável na região de Franca, destaca-se pela atuação dinâmica e comprometida com o desenvolvimento regional. Ele representa o Sicredi entre os patronos da 51ª Noite EP, celebrando essa trajetória de reconhecimento e valorização de Franca e região.
Giordana Garcia e Rodolffo Neto
Giordana Garcia e Rodolffo Neto, proprietários da agência Pensando Bem Marketing e do canal Pensando Bem Além, referência em podcasts de empreendedorismo em Franca, destacam-se pela excelência, inovação e ampla carteira de clientes. E tenho o orgulho de contar com essa dupla assinando a campanha da nova edição da Noite EP: Quem Move Franca!
Guilherme Faleiros Carvalho
Vendedor nato, empreendedor e visionário, Guilherme Faleiros Carvalho é fundador e diretor executivo da Lusten Bamboo e Design, empresa que, em apenas quatro anos, conquistou destaque no setor da construção em Franca e região. Em 2026, a marca também brilhou na CASACOR Ribeirão Preto, colecionando premiações e reafirmando seu talento e inovação.
Luiza Helena Trajano
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magalu e idealizadora e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, é uma das grandes referências do empreendedorismo brasileiro. Uma mulher inspiradora, que une liderança, inovação e compromisso com a transformação social.
Madalena Panice
Com mais de 30 anos de experiência no setor de vestuário e alfaiataria, Madalena Panice atende com maestria uma exigente clientela, sempre antenada às tendências e especializada em ternos exclusivos de alto luxo. Recentemente, apresentou o rebranding de sua marca, que agora leva seu próprio nome: Madalena Panice Alfaiataria, reafirmando sua identidade e excelência no segmento.
Maria Teresa Segantin Ludovice
Maria Teresa Segantin Ludovice é uma grande incentivadora da educação e da cultura em Franca. À frente da direção executiva do tradicional Colégio Toulouse Lautrec, dá continuidade ao legado educacional de seu saudoso marido, Clóvis Ludovice, imprimindo sua própria identidade à instituição, que segue como referência em educação de qualidade.
Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas
Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas fecham nosso hall de patronos com a energia e a credibilidade da MedClin, referência em medicina e segurança do trabalho. Fundada por Noedi, a empresa é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos serviços e atende importantes empresas de Franca e região, consolidando uma trajetória de excelência e confiança.
Surpresa
A Banda Conexão Nacional segue como banda oficial da Noite EP e prepara uma abertura pra lá de especial para esta 51ª edição. Com músicos de excelência, apresenta o espetáculo ABBA History, uma homenagem aos grandes sucessos do icônico grupo sueco, prometendo emocionar e contagiar o público. Após esse momento especial, a banda retorna ao palco com seu repertório completo para o show que todos aguardam!
Malabarizando
Depois do sucesso do ano passado, a banda Malabarizando está de volta à Noite EP com a missão de encerrar a noite em grande estilo! Com o show “Na Sua Praia”, promete contagiar o público e repetir a dose de animação que conquistou os presentes na última edição, deixando aquele gostinho de quero mais!
Convidado especial
Guarde bem este nome: Caio Marques! Jovem cantor e sanfoneiro, é um dos homenageados da 51ª Noite EP. Com passagem pelo programa Raul Gil, apresentações ao lado de nomes como Michel Teló e Roberta Miranda e formação pelo Conservatório de Tatuí, vem construindo uma trajetória promissora no sertanejo. Sobrinho de Luciano Marques, gerente da Nave Mãe do Magalu, Caio promete dar uma palhinha especial com sua inseparável sanfona durante a grande noite.
Últimos convites!
Os convites para a 51ª Noite EP estão praticamente esgotados! Se você ainda deseja garantir seu lugar na festa mais aguardada de Franca e região, é hora de correr! Os convites são limitados.
Entre em contato pelo WhatsApp (16) 99296-2323 e fale com Daiane, a quem aproveito para agradecer pelo profissionalismo e dedicação em cada detalhe desta edição.
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