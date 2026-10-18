51 ANOS DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Idealizada pela saudosa colunista social Patrícia, a Noite EP – Empresários e Personalidades atravessa gerações celebrando histórias, talentos e nomes que fazem a diferença em Franca e região. Há 51 anos, o evento mantém viva a essência de sua criadora e, agora, segue sob o comando de quem vos escreve, sua neta, Camila Pizzo, que dá continuidade a esse legado com carinho, dedicação e novos olhares.

A 51ª edição acontece no dia 23 de outubro, sexta-feira, às 21h, no Villa Eventos, em Franca. Uma noite de celebração, encontros e homenagens, com alta gastronomia, música e surpresas especiais.

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