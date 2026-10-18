Mensagem de Abertura

“Pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre.” (São Francisco de Sales)

Aniversários

Nesse 18 de outubro passam para uma nova idade Heloísa Sandoval Ribeiro, Marcelo de Arruda Campos e o cantor Bueno (Ribeirão Preto)... Amanhã, 19, Pedro Afonso Cintra de Faria, Erlindo Morato, Armando Neves e o médico Sérgio Henrique de Paula Tasso... Na terça, 20, Rose Victal, Luís Fernando Borges, Valéria Castro Bueno, Rute Montalbini, Betinho Eliezer e Jorge Pedro Neto... Na quarta, 21, Túlio Fagioni Bachur... Na quinta, 22, Maurí Gatti Júnior, Eunice e Vinícius Contine... Na sexta-feira, 23, promotor de Justiça Joaquim Rodrigues de Resende Neto, sr. Antônio Lombardi, Antônio Pádua Silva e Gisela Zumstein... E no próximo sábado, 24, Débora Oliveira Barbosa. Parabéns e abraço a todos.

Bueno, compositor e cantor