Mensagem de Abertura
“Pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre.” (São Francisco de Sales)
Aniversários
Nesse 18 de outubro passam para uma nova idade Heloísa Sandoval Ribeiro, Marcelo de Arruda Campos e o cantor Bueno (Ribeirão Preto)... Amanhã, 19, Pedro Afonso Cintra de Faria, Erlindo Morato, Armando Neves e o médico Sérgio Henrique de Paula Tasso... Na terça, 20, Rose Victal, Luís Fernando Borges, Valéria Castro Bueno, Rute Montalbini, Betinho Eliezer e Jorge Pedro Neto... Na quarta, 21, Túlio Fagioni Bachur... Na quinta, 22, Maurí Gatti Júnior, Eunice e Vinícius Contine... Na sexta-feira, 23, promotor de Justiça Joaquim Rodrigues de Resende Neto, sr. Antônio Lombardi, Antônio Pádua Silva e Gisela Zumstein... E no próximo sábado, 24, Débora Oliveira Barbosa. Parabéns e abraço a todos.
Bueno, compositor e cantor
Conheci o Bueno há alguns anos, quando recebi dele uma cópia de sua mais feliz composição musical, feita juntamente com o ex-jogador e também amante da música, o Sócrates. Aquela canção fez um grande sucesso por aqui, depois que passei a rodá-la no meu programa da Rádio Difusora e compartilhar a gravação com outros colegas. É a música “Gente Nova”, que ele fez para o seu neto que estava para chegar. O padre José Geraldo decidiu também gravar. Bueno veio a Franca para o lançamento do Monsenhor José Geraldo, e firmamos uma boa amizade. Hoje é aniversário do Bueno, e vai daqui meu abraço a ele.
Parabéns, doutor Sérgio de Paula Tasso!
Hoje é dia de cumprimentar o competente médico dermatologista e querido amigo Dr. Sérgio Henrique de Paula Tasso, que festeja mais um ano de vida. Casado com a cirurgiã dentista Viviane Ferreira Elias Tasso, o casal curtiu merecidas férias na Itália, mas acabam de retornar ao trabalho. Parabéns ao Dr. Sérgio Paula Tasso, e um abraço ao casal. Sigam felizes.
Dicas Práticas
Para tirar manchas de ferrugem de tecidos coloque sal sobre o local manchado, pingue algumas gotas de limão, deixe secar ao sol e lave. Outra dica: para eliminar as manchas que ficam nas meias brancas por causa do uso, é bom fervê-las com água e algumas fatias de limão por alguns minutos. Depois, escorra, esfregue o local manchado com sabão e enxague.
Chegando a nova idade
Vamos antecipando o abraço ao meu genro, que entrará em idade nova neste próximo fim de semana. É o promotor de Justiça Joaquim Rodrigues de Rezende Neto, maridão da minha filha Cláudia Sanches Rodrigues de Rezende, e pai dos meus netos João Gabriel e Luís Felipe. Parabéns ao Jokes, o abraço a todos, e que eles continuem sendo essa família abençoada e feliz.
O artista Pedro Schiratto
Há poucos dias ele entrou em novo ciclo de vida, e agora estamos enviando nosso abraço a ele, que é um artista das artes visuais, com suas pinturas maravilhosas. Falo do Pedro Schiratto, casado com a Marlene Beghelli Schiratto, com quem tem filhas, genros e netos. Pedro é o autor das pinturas maravilhosas, exibidas no Santuário Santo Antônio, junto ao altar. Parabéns ao pintor Pedro Schiratto, pela data e principalmente por seu trabalho.
Tem gente nova
Como diz a música do Bueno, chegou gente nova na família do jovem casal Fransérgio e Tainá, com o nascimento do garotão Miguel, que vem a ser o primeiro neto do nosso amigo Joaquim Mota Neto, o conhecido vendedor dos bilhetes de loteria, e da vovó Maria Aparecida. A foto é do bebê Miguel, com o papai Fransérgio e a mamãe Tainá. Parabéns e vida longa e feliz ao Miguel.
Tim-Tim
Esta semana também é aniversário, na terça-feira, da amiga Rose Victal, presença sempre marcante nos principais eventos sociais da cidade, como organizadora ou integrante do cerimonial. O nosso abraço e agradecimento por tudo, desejando que siga sempre atuante e feliz.
Parabéns, Erlindo!
Conhecemos há tempos esse artista da música, desde a época dos antigos festivais, que promovemos e ele fazia parte. Há algum tempo que não nos vemos, mas sei que amanhã, 19 de outubro, ele muda de idade. Então, segue meu abraço ao Erlindo, que é músico, professor, desenhista e arquiteto. Parabéns!
Wellington Veríssimo
Há poucos dias, aqui na coluna, em razão de uma falha por nomes parecidos, em vez do aniversário do amigo Wellington Veríssimo, falei do Wellington Miguel, que é de outra data. Perdoe pelo engano, e agora segue o meu forte abraço ao grande artista das pinturas corporais, Wellington Veríssimo, que foi no dia 6 deste mês. O amigo Veríssimo é conhecido até pela TV, com as pinturas corporais executadas por ele. Parabéns, amigo, e tudo de bom.
Co-Piada
A netinha era muito agarrada com sua vovó, que estava bem idosa e veio a falecer. Sua mamãe pensou num jeito de falar da ausência da avó, sem que a garota ficasse muito traumatizada, e quando a neta perguntou pela avó, a mãe a convidou para conversarem, e falou para a menina:
- Minha filha, a vovó está fazendo uma viagem linda, é sua última viagem.
- E pra onde ela foi?
- Ah, minha filha, ela foi para onde todos nós iremos.
E a neta, na maior felicidade, gritou:
- Oba, nós vamos pra Disney.
Arquivo do Tempo
Esse arquivo do tempo mostra alguns dos conhecidos e queridos comerciantes da Estação. Da esquerda para a direita, aparecem o Anizinho Cury Filho, José de Anchieta, Paulinho Ravagnani, Roberto Belarmino e Anyz Cury. Foi uma época de comércio forte naquela região da cidade, quando ainda não era dominada por tantos moradores em situação de rua, não é mesmo? Ficaram boas lembranças.
Mensagem Final
“Geralmente os mais fortes costumam ser gentis. Os mais inteligentes não falam muito. Os mais ricos preferem não se mostrar. Os mais felizes são discretos... Tudo isso confirma que o verdadeiro poder não tem necessidade de provar.”
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