17 de outubro de 2026
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VEJA

Motociclista morre após bater em moto e ser atropelado por ônibus

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Motociclista ultrapassando ônibus antes do acidente fatal; moto caída após batida em Guaíra
Motociclista ultrapassando ônibus antes do acidente fatal; moto caída após batida em Guaíra

Um motociclista morreu após bater em uma moto estacionada e ser atropelado por um ônibus que transportava trabalhadores rurais, na tarde deste sábado, 17, na rua 28, no Jardim Paulista, em Guaíra, a 110 km de Franca

Segundo informações de testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar o ônibus, mas atingiu uma moto estacionada por motivos que ainda serão esclarecidos. Com o impacto, ele caiu na rua e foi atropelado pelo coletivo.

Uma câmera de segurança flagrou o motociclista passando pelo ônibus, mas não registrou o momento do acidente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte da vítima ainda no local.

A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) atenderam à ocorrência e aguardavam a chegada da perícia técnica. 

O corpo deverá ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para, depois, ser liberado para sepultamento. 

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