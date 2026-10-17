Um motociclista morreu após bater em uma moto estacionada e ser atropelado por um ônibus que transportava trabalhadores rurais, na tarde deste sábado, 17, na rua 28, no Jardim Paulista, em Guaíra, a 110 km de Franca.
Segundo informações de testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar o ônibus, mas atingiu uma moto estacionada por motivos que ainda serão esclarecidos. Com o impacto, ele caiu na rua e foi atropelado pelo coletivo.
Uma câmera de segurança flagrou o motociclista passando pelo ônibus, mas não registrou o momento do acidente.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte da vítima ainda no local.
A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) atenderam à ocorrência e aguardavam a chegada da perícia técnica.
O corpo deverá ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para, depois, ser liberado para sepultamento.
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