Um motociclista morreu após bater em uma moto estacionada e ser atropelado por um ônibus que transportava trabalhadores rurais, na tarde deste sábado, 17, na rua 28, no Jardim Paulista, em Guaíra, a 110 km de Franca.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar o ônibus, mas atingiu uma moto estacionada por motivos que ainda serão esclarecidos. Com o impacto, ele caiu na rua e foi atropelado pelo coletivo.

Uma câmera de segurança flagrou o motociclista passando pelo ônibus, mas não registrou o momento do acidente.