A Prefeitura de Franca mantém frentes de trabalho nas obras antienchentes dos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras, na região Oeste da cidade. As intervenções incluem demolições, concretagem, instalação de estruturas e serviços de acabamento. Em trechos das avenidas Antônio Barbosa Filho e Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), o trânsito opera em meia pista.

Obras no Córrego dos Bagres

Na avenida Antônio Barbosa Filho, os trabalhos desta semana se concentraram na montagem de ensecadeiras no leito do canal, no início da regularização da base e na continuidade da remoção das paredes de concreto.

As formas e armações das vigas de encabeçamento continuam em produção em um canteiro de obras externo. Para os próximos dias, estão previstas novas demolições, intervenções no interior do canal e a concretagem das vigas.