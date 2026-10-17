A Prefeitura de Franca mantém frentes de trabalho nas obras antienchentes dos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras, na região Oeste da cidade. As intervenções incluem demolições, concretagem, instalação de estruturas e serviços de acabamento. Em trechos das avenidas Antônio Barbosa Filho e Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), o trânsito opera em meia pista.
Obras no Córrego dos Bagres
Na avenida Antônio Barbosa Filho, os trabalhos desta semana se concentraram na montagem de ensecadeiras no leito do canal, no início da regularização da base e na continuidade da remoção das paredes de concreto.
As formas e armações das vigas de encabeçamento continuam em produção em um canteiro de obras externo. Para os próximos dias, estão previstas novas demolições, intervenções no interior do canal e a concretagem das vigas.
O cronograma também inclui o assentamento de peças pré-moldadas e a aplicação de manta de impermeabilização, conforme o avanço dos serviços.
As equipes atuam entre a rotatória das avenidas Antônio Barbosa Filho e Paulino Pucci e o encontro dos córregos dos Bagres e Cubatão. Nas duas pistas, o trânsito permanece em meia pista devido à movimentação de máquinas e trabalhadores. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ou utilizem rotas alternativas.
Canal do Jardim Palmeiras está praticamente concluído
No Jardim Palmeiras, o canal principal está praticamente concluído. Nesta semana, as equipes trabalharam no acabamento das caixas de passagem, estruturas previstas para reduzir a força das águas, além da conclusão do reaterro e dos serviços de limpeza.
Também está em andamento a construção de uma travessia na rua Anésio Basílio dos Santos, com previsão de conclusão na próxima semana.
Intervenções no Córrego Cubatão
No Córrego Cubatão, os trabalhos continuam nas proximidades do Uni-Facef e do viaduto Dona Quita.
As equipes executam colunas de Jet Grouting no lado da Faculdade de Direito. O trânsito no trecho também permanece em meia pista.
A estrutura de colunas está sendo instalada nas duas laterais do córrego. O procedimento utiliza jatos de cimento em alta pressão para transformar o solo em uma estrutura semelhante à pedra.
Investimento de R$ 40 milhões
As obras antienchentes contam com investimento de R$ 40 milhões, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo Federal.
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