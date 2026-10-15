O Franca Basquete enfrenta o Mogi das Cruzes nesta quinta-feira, 15, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca, pela quarta partida da final do Campeonato Paulista de Basquete de 2026. Com a série melhor de cinco jogos em 2 a 1 para a equipe mogiana, o time francano precisa vencer diante da torcida para levar a decisão ao quinto e decisivo confronto.

Comandado por Fernando Penna, o Mogi pode conquistar o título nesta quinta-feira, caso vença novamente. Já o Franca, sob o comando de Helinho Garcia, busca o empate na série para manter vivo o sonho do tricampeonato consecutivo. Se vencer, a equipe francana disputará o jogo decisivo nesta sexta-feira, 16, às 20h, também no Pedrocão.

Helinho espera que o time repita o desempenho apresentado na terceira partida e aproveite os ajustes realizados durante a preparação.