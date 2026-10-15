O Franca Basquete enfrenta o Mogi das Cruzes nesta quinta-feira, 15, às 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca, pela quarta partida da final do Campeonato Paulista de Basquete de 2026. Com a série melhor de cinco jogos em 2 a 1 para a equipe mogiana, o time francano precisa vencer diante da torcida para levar a decisão ao quinto e decisivo confronto.
Comandado por Fernando Penna, o Mogi pode conquistar o título nesta quinta-feira, caso vença novamente. Já o Franca, sob o comando de Helinho Garcia, busca o empate na série para manter vivo o sonho do tricampeonato consecutivo. Se vencer, a equipe francana disputará o jogo decisivo nesta sexta-feira, 16, às 20h, também no Pedrocão.
Helinho espera que o time repita o desempenho apresentado na terceira partida e aproveite os ajustes realizados durante a preparação.
“A gente teve uma preparação dentro daquilo que a gente poderia fazer melhor, algumas correções importantes e principalmente a leitura daquilo que nós tivemos de produtividade no jogo três”, afirmou o treinador.
O técnico também destacou a confiança do elenco e a importância do apoio da torcida para buscar a segunda vitória na série.
“A equipe está motivada, muito confiante para que, ao lado da nossa torcida, faça um grande jogo e, claro, busque a segunda vitória na série, que será fundamental para levar para o quinto jogo”, completou.
O experiente ala-armador norte-americano David Jackson também ressaltou o aspecto psicológico da decisão e a expectativa de contar com o Pedrocão lotado.
“A pressão agora é mais mental, vai ser um jogo muito difícil, o ginásio vai estar lotado e vai nos ajudar em mais uma vitória”, disse o jogador do Franca.
Reedição da final de 2025
Franca e Mogi voltam a decidir o Campeonato Paulista após se enfrentarem na final da temporada passada, quando a equipe francana venceu a série por 3 a 0.
Dezessete vezes campeão paulista, o Franca busca o terceiro título consecutivo da competição. O Mogi, por sua vez, tenta conquistar o terceiro troféu estadual de sua história e encerrar um jejum que dura desde 2016.
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