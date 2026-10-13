Oferecer benefícios aos colaboradores vai muito além de melhorar a experiência no ambiente de trabalho. Para as empresas, investir em um pacote de benefícios também pode representar uma estratégia de retenção de talentos e, em alguns casos, uma oportunidade de recuperar parte do investimento por meio de incentivos fiscais.

É nesse contexto que se destaca o Eba, cartão multibenefícios da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Disponível para contratação pelos associados da entidade, o produto não possui taxas de adesão ou manutenção e reúne diferentes categorias de benefícios em um único cartão, como alimentação, refeição, mobilidade, premiação, cultura, saúde e educação.

“É um processo simples, em que o empresário contrata o Cartão Multibenefícios e escolhe quais funcionalidades deseja disponibilizar aos colaboradores”, explica a consultora comercial da ACIF Patrícia Dante. “Em seguida, realiza a carga com o valor que definir e os funcionários já podem utilizar o cartão normalmente, sem custos adicionais. Para a empresa, o único investimento é o valor destinado ao abastecimento do cartão, de acordo com o que foi estabelecido pelo próprio empresário”, diz.

Com bandeira Elo, o cartão multibenefícios da ACIF é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos, além de aplicativos de delivery e transporte.

Benefício que pode gerar isenção fiscal

Inserido no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), o benefício garante direitos aos colaboradores e pode proporcionar às empresas isenção de encargos como INSS e FGTS, além de benefícios fiscais.

“Para empresas optantes pelo Lucro Real, o incentivo fiscal permite deduzir despesas via Programa de Alimentação do Trabalhador, diretamente do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. A dedução passou a ser de até 3,6% do imposto devido, com aplicação de um fator de 90% sobre o benefício original”, conta Patrícia.

Para conhecer todas as vantagens do Cartão Multibenefícios da ACIF e receber uma orientação individualizada sobre todas as possibilidades oferecidas, entre em contato pelo telefone (16) 99397-9512, também disponível pelo WhatsApp: https://wa.me/16993979512.