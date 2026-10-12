O policial militar Iuri Pereira de Oliveira, de 27 anos, deixou o presídio Romão Gomes, na capital paulista, na manhã de sexta-feira, 9, após ser condenado a dois anos de reclusão por lesão corporal de natureza grave. Ele era acusado de atirar contra Luís Felipe de Souza Honorato Pardinho, de 21 anos, durante uma discussão em São Joaquim da Barra, em fevereiro de 2025.
O julgamento ocorreu na quinta-feira, 8, no Fórum de São Joaquim da Barra. Durante a sessão, o Tribunal do Júri desclassificou a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave.
Com a decisão dos jurados, o juiz Gustavo Tavares de Oliveira Borges fixou a pena em dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e autorizou o policial a recorrer em liberdade. Com isso, Iuri deixou a unidade prisional na manhã seguinte.
Além da condenação, o policial foi absolvido das acusações de ameaça, usurpação de função pública e posse de munição de uso restrito. A suspeita de peculato deverá ser analisada pela Justiça Militar.
A família de Luís Felipe ainda não respondeu se pretende recorrer da decisão.
Relembre o caso
O caso ocorreu em fevereiro de 2025, em um loteamento de São Joaquim da Barra. Na ocasião, Iuri estava de folga e teria se envolvido em uma discussão motivada por som alto.
Luís Felipe estava com amigos quando foi atingido por disparos efetuados pelo policial, que estava acompanhado da namorada. Após os tiros, Iuri deixou o local.
O policial teria ido até a porta da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde o jovem recebeu os primeiros socorros, e ameaçado amigos da vítima enquanto mostrava uma arma. Luís Felipe sobreviveu aos disparos após passar por uma cirurgia na região do pulmão.
Prisão e apreensões
Iuri foi preso em flagrante no mesmo dia. A Polícia Militar havia sido acionada, mas não localizou o veículo suspeito durante o patrulhamento.
Posteriormente, uma denúncia informou que a namorada do policial estava entre as pessoas que ocupavam o carro e que o casal morava junto havia cerca de três meses. As características do veículo também foram confirmadas.
Os policiais foram até a residência do casal, onde Iuri se identificou como integrante da 3ª Companhia do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), de Ribeirão Preto.
Segundo o registro da ocorrência, ele estava nervoso e apresentava falas desconexas. O policial afirmou que havia sido atacado por três homens armados no loteamento e que conseguiu tomar a arma de um deles, efetuando disparos para se defender.
Antes de vistoriar o apartamento, os agentes perguntaram se havia algum material ilícito no local. A namorada informou que não havia arma de fogo, mas mencionou a existência de munições. Durante a vistoria, foram encontradas munições de diferentes calibres, incluindo .38, 9 mm e .40.
No quarto do casal, os policiais também encontraram uma pochete com 26 pinos vazios de cocaína. Após a descoberta, o policial e a namorada teriam apresentado comportamento suspeito e se recusado a permitir a continuidade das buscas no imóvel.
Na vistoria do veículo, foram identificadas manchas de sangue, um distintivo da Polícia Civil e um espargidor de spray de pimenta pertencente à Polícia Militar.
Questionado sobre os objetos encontrados, o policial mudou de postura e afirmou que só se manifestaria na presença de um juiz.
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