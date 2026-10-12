O policial militar Iuri Pereira de Oliveira, de 27 anos, deixou o presídio Romão Gomes, na capital paulista, na manhã de sexta-feira, 9, após ser condenado a dois anos de reclusão por lesão corporal de natureza grave. Ele era acusado de atirar contra Luís Felipe de Souza Honorato Pardinho, de 21 anos, durante uma discussão em São Joaquim da Barra, em fevereiro de 2025.

O julgamento ocorreu na quinta-feira, 8, no Fórum de São Joaquim da Barra. Durante a sessão, o Tribunal do Júri desclassificou a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave.

Com a decisão dos jurados, o juiz Gustavo Tavares de Oliveira Borges fixou a pena em dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e autorizou o policial a recorrer em liberdade. Com isso, Iuri deixou a unidade prisional na manhã seguinte.