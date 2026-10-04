Fomos companheiros e amigos nos bons tempos da mocidade, curtindo bailes e brincadeiras dançantes no salão da AEC, juntos também do Carlinho Franchini, Wilson Abrão, Luiz Japaulo, e muitos outros. Depois vieram os casamentos, formação de novas famílias e quase não nos víamos mais. Agora ficamos sabendo que mais um da turma chega aos 80 anos, e, felizmente, com muito boa saúde. Desta vez é o José Roberto Cruz de Almeida, que dirigiu com seu pai os Calçados Roberto. Aí na foto, o amigo Zé Roberto com os filhos Danilo, Daniel e Dayse. Que sigam muito felizes.

Parabéns, doutor!

Nesta semana, dia 7, o conhecido médico neurologista e neurocirurgião Dr. Marco Aurélio Ubiali começa novo ciclo de vida. Além do seu consultório, ele agora vem atendendo gratuitamente, pacientes com menores recursos, todas as terças-feiras pela manhã nas dependências do IMA, dirigido por João Berbel. E às segundas-feiras, costuma estar pessoalmente no meu programa na Difusora, falando sobre problemas neurológicos e também do sono. Parabéns ao Dr. Ubiali e o abraço também à sua Eugênia Maria Ubiali, filhos e netos.