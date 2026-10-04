Mensagem de Abertura
“A virtude está em ser bom, mesmo vivendo num ambiente saturado de maldade” (Frei Anselmo Fracasso)
Aniversários
Passando hoje, 4, para nova idade, a professora Silma Alcântara Junqueira, Alex Veronez, José Magno Vilela Caires e a jovem Manoela Sanches Freitas... na terça-feira, 6, Fernando Couto Rosa, Arsênio de Freitas, Wellington Veríssimo e Alfredo Engler... na quarta, 7, médicos Marco Aurélio Ubiali e Alberto Costa e o empresário Ézio Pedrosa... na quinta, 8, a sobrinha Sueli Cristina Lima Navarro, dona Lolita Lemos Silveira e professor Marcos do Amaral... na sexta-feira,9, empresária Luiza Trajano Rodrigues, colega José Carlos Pereira (Cacau) e amigo José Almeida Turquetti... e no próximo sábado, 10, meu sobrinho Luís Fernando Resende Rodrigues, Rita Franchini Cavalcanti e Regina Branquinho Coelho. Abraço a todos.
Amigos de longa data
Neste 4 de outubro, dia de eleições no país, é também a data para cumprimentar a amiga, professora Silma Alcântara Junqueira, que está marcando a folhinha do calendário. Ela também atua como síndica do edifício Maison Royalle, ao lado do esposo o bancário aposentado, Antônio Galvão Junqueira. Parabéns à Silma e um abraço aos filhos e netos.
Brilhante profissional
Hoje também é dia de enviar um alô especial ao amigo Alex Veronez, brilhante profissional da Sabesp de Franca como seu gerente de manutenção. Sempre atencioso com todos os consumidores, buscando solucionar todas as questões possíveis. Alex é casado com a Ana Carolina, com quem tem o filho Bruno. Abraço e sigam felizes.
Dicas Práticas
Para saber quais laranjas têm mais suco, procure as de cascas mais lisas ou finas, que têm mais suco. Outra: Para usar laranjas em saladas, antes de descascá-las, cubra-as com água fervente e deixe descansar por 5 a 10 minutos. A parte branca sairá com facilidade, deixando-as perfeitas para serem usadas em saladas. Outra dica: Para o limão apresentar maior quantidade de suco, antes de cortá-lo, friccione ou role-o, apertando com a palma na mão.
Ele Oitentou
Fomos companheiros e amigos nos bons tempos da mocidade, curtindo bailes e brincadeiras dançantes no salão da AEC, juntos também do Carlinho Franchini, Wilson Abrão, Luiz Japaulo, e muitos outros. Depois vieram os casamentos, formação de novas famílias e quase não nos víamos mais. Agora ficamos sabendo que mais um da turma chega aos 80 anos, e, felizmente, com muito boa saúde. Desta vez é o José Roberto Cruz de Almeida, que dirigiu com seu pai os Calçados Roberto. Aí na foto, o amigo Zé Roberto com os filhos Danilo, Daniel e Dayse. Que sigam muito felizes.
Parabéns, doutor!
Nesta semana, dia 7, o conhecido médico neurologista e neurocirurgião Dr. Marco Aurélio Ubiali começa novo ciclo de vida. Além do seu consultório, ele agora vem atendendo gratuitamente, pacientes com menores recursos, todas as terças-feiras pela manhã nas dependências do IMA, dirigido por João Berbel. E às segundas-feiras, costuma estar pessoalmente no meu programa na Difusora, falando sobre problemas neurológicos e também do sono. Parabéns ao Dr. Ubiali e o abraço também à sua Eugênia Maria Ubiali, filhos e netos.
Casal simpatia
Vamos antecipando os cumprimentos ao empresário do setor de farmácia, Ézio Pedrosa que passa sorridente para nova idade. Ele é um dos comandantes da Rede Drogafarma, casado com a Moema Accari Pedrosa, e são pais da farmacêutica Marina e do Gustavo, e avós da Luíza. Abraço carinhoso a todos.
Abençoada criadora do Hallel
Nesta semana toda é tempo de estar cumprimentando e abraçando a abençoada criadora e líder do Hallel dona Lolita Lemos Silveira, que está comemorando aniversário nesse dia 8, quinta-feira. O Hallel em Franca é um dos maiores, talvez o maior dos festivais e de cultura católica da América Latina. Dona Lolita é viúva de um querido professor meu, o saudoso engenheiro Mauro Silveira. Que Deus continue abençoando sempre a querida Tia Lolita e toda a família.
Parabéns, Well!
Vai daqui meu abraço antecipado ao colega e amigo de muitos anos, o colunista social Wellington Miguel, ou simplesmente Well, como é carinhosamente tratado. Ele muda de idade na próxima terça-feira,6 de outubro, e já foi cumprimentado por muitos amigos na noite de seu Prêmio Imprensa. Por este e de tantos outros eventos por ele comandado, segue meu abraço, desejando saúde e muito sucesso.
Co-Piada
O velhinho chegou a uma unidade médica do SUS, enfrentou aquela fila enorme, e quando foi chamado falou pro médico:
- Ah, doutor, meu problema é que eu não estou conseguindo fazer cocô...
- O senhor não consegue evacuar?
- Isso doutor, isso, não consigo evacuar...
- O senhor está com quantos anos?
- Completei 95 anos!
- Ah, então o senhor já evacuou bastante, pode ir embora e chamar o próximo.
Arquivo do Tempo
Nesse Arquivo do Tempo, uma das lembranças de estar apresentando no palco dois grandes artistas do humorismo brasileiro, na época em que estiveram separados do Renato Aragão no grupo dos Trapalhões. Fizeram um show em Franca, e lá estive com eles: Saudosos Mussum e Zacarias.
Muito boas lembranças.
Mensagem Final
Lembramos hoje de palavras do grande empresário Antônio Ermírio de Moraes, que dizia após uma campanha política em 1986: “A política é a arte de pedir votos aos pobres, dinheiro aos ricos e depois mentir a ambos”
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