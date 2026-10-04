A equipe de jornalismo do Portal GCN , em parceria com Sampi, Franca Tem Voz e Leon Produtora, prepara uma grande cobertura das Eleições 2026 em Franca e região. Sob o comando do jornalista Corrêa Neves Júnior, o time estará a postos a partir das 16h, levando informação em tempo real pelo GCN, Rádio Difusora, YouTube, Facebook e Instagram.

Na foto, a equipe que estará à frente dessa cobertura: Ariane Jud, Hevertom Talles, Cristiane Costa, Giovanna Atilli, Leonardo de Oliveira, N. Fradique e Corrêa Neves Jr. Um time preparado para acompanhar cada movimento da apuração e manter o público bem informado, com agilidade e credibilidade.

Franca nas urnas

Neste domingo, 4 de outubro, Franca estará nas urnas, e cada cidadão terá a oportunidade de participar das decisões que ajudam a construir o futuro da nossa cidade. Não deixe sua voz em casa. Informe-se, pesquise as opções e exerça seu direito de escolher.

A participação de cada eleitor é importante para a nossa cidade. Vá votar. Franca também se constrói nas urnas.

Abraços para Isadora