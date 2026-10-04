Informação em tempo real
A equipe de jornalismo do Portal GCN, em parceria com Sampi, Franca Tem Voz e Leon Produtora, prepara uma grande cobertura das Eleições 2026 em Franca e região. Sob o comando do jornalista Corrêa Neves Júnior, o time estará a postos a partir das 16h, levando informação em tempo real pelo GCN, Rádio Difusora, YouTube, Facebook e Instagram.
Na foto, a equipe que estará à frente dessa cobertura: Ariane Jud, Hevertom Talles, Cristiane Costa, Giovanna Atilli, Leonardo de Oliveira, N. Fradique e Corrêa Neves Jr. Um time preparado para acompanhar cada movimento da apuração e manter o público bem informado, com agilidade e credibilidade.
Franca nas urnas
Neste domingo, 4 de outubro, Franca estará nas urnas, e cada cidadão terá a oportunidade de participar das decisões que ajudam a construir o futuro da nossa cidade. Não deixe sua voz em casa. Informe-se, pesquise as opções e exerça seu direito de escolher.
A participação de cada eleitor é importante para a nossa cidade. Vá votar. Franca também se constrói nas urnas.
Abraços para Isadora
Abraços especiais para a querida Isadora Peixoto e Castro, que comemorou mais um ano de vida no dia 1º de outubro, cercada de muito amor. Filha amada dos empresários e advogados Fernanda Peixoto e Rogério Castro, Isa é estudante de Medicina e muito querida por onde passa.
Na foto, ela aparece ao lado dos avós, Noedi e Samuel Freitas, que certamente fazem parte dessa linda história de amor e carinho. Que a nova idade venha repleta de alegrias, conquistas e muitos motivos para sorrir. Felicidades, querida Isa!
Quem Move Franca
A tradicional Noite EP – Empresários e Personalidades chega à sua 51ª edição e, neste ano, traz como tema “Quem Move Franca”. Uma noite de extremo bom gosto, preparada para homenagear empresas, profissionais e personalidades que se destacaram ao longo do ano e que fazem a diferença no desenvolvimento da nossa cidade.
Os nomes são indicados por formadores de opinião de diferentes setores e, depois de selecionados, recebem o reconhecimento na grande noite. O encontro acontece no dia 23 de outubro, às 21h, no Villa Eventos, e as reservas seguem em ritmo acelerado. Os convites são limitados para preservar a qualidade e a experiência que fazem da EP uma noite tão especial. E vale lembrar: a Noite EP é aberta a todos que desejam viver esse momento. Informações e reservas pelo WhatsApp (16) 99296-2323.
Sucesso que ganhou as redes
Na foto, o diretor criativo da tradicional Gráfica Freitas & Corrêa, Vinícius Corrêa, idealizador do comunicado da 51ª Noite EP – Quem Move Franca, que nas últimas semanas tomou conta das redes sociais e despertou a curiosidade para a grande noite. A criação, que traduz o conceito desta edição, é mais um detalhe de uma festa que vem sendo preparada com muito carinho.
E a celebração ganha ainda mais significado porque a Gráfica Freitas & Corrêa completa 45 anos, construindo uma trajetória marcada pela qualidade e por trabalhos realizados para importantes marcas nacionais e internacionais. Uma história que merece ser celebrada!
Brilho especial
A 51ª Noite EP – Quem Move Franca promete uma noite daquelas! Entre os detalhes que vão surpreender os convidados estão os imponentes painéis de LED da RS Som & Led, comandada pelo querido e talentoso André Luís de Matos. Conhecido por sua criatividade e pelo trabalho realizado em grandes eventos por todo o país, André prepara uma estrutura especial para deixar a noite ainda mais bonita e impactante.
E, para quem acompanha os grandes eventos da cidade, sabe que a assinatura da RS Som & Led já virou sinônimo de capricho e excelência. Som, iluminação, palco, geradores e toda a estrutura necessária para transformar cada produção em um grande espetáculo. Certamente, será um dos destaques da noite!
Um brinde à Noite EP!
E claro que a alta coquetelaria não poderia faltar na 51ª Noite EP! A assinatura fica, mais uma vez, por conta da Caribe Coquetelaria, dos irmãos Ton, Bia e Helô Pires, parceria que já atravessa os anos e é sucesso em Franca e região. Além dos drinks exclusivos, muitos deles criados pelo expert Ton, o serviço impecável é marca registrada da equipe.
E vamos de spoiler? Teremos dois drinks que já são sucesso e queridinhos do público e outros dois lançamentos exclusivos, preparados especialmente para a grande noite. Eu já provei, aprovei e posso garantir: os convidados vão amar!
Talento, elegância e profissionalismo
Sinônimo de bom gosto, talento e profissionalismo, Henrique Araújo é destaque quando o assunto é beleza em Franca e região. Diretor criativo, consultor visagista e CEO do HA Visage Hair Concept, Henrique também conquista pelo carisma e pela maneira atenciosa e carinhosa com que recebe todos que passam por sua trajetória.
Para celebrar a nova idade, escolheu um cenário especial: Berlim, na Alemanha, onde brindou à vida e ainda teve o privilégio de assistir a um belo espetáculo na tradicional Filarmônica de Berlim. Uma comemoração à altura de quem sabe celebrar a vida com estilo. Henrique merece todas as felicidades e muitas bênçãos nessa nova fase!
Mulheres que empreendem
A força e a criatividade das mulheres que movimentam a economia de Franca estarão em destaque na 1ª Feira de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca. O evento acontece no dia 10 de outubro, das 14h às 20h, na AIRTF, reunindo mais de 20 expositoras do Comitê de Empreendedorismo, com produtos de moda, cosméticos, gastronomia, artesanato e decoração. Uma oportunidade para prestigiar talentos e fortalecer os negócios locais.
Empreendedorismo com propósito
Além de incentivar o empreendedorismo feminino, a feira terá um importante viés social. A entrada é gratuita e os visitantes são convidados a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias atendidas pelo projeto Corrente do Bem. A programação também contará com música ao vivo, food truck, espetinhos e chope artesanal, em uma tarde preparada para toda a família.
Abraços para Elaine
Diretora executiva do tradicional Colégio Gandolfi, Elaine Gandolfi dedica sua trajetória a oferecer o melhor da educação aos alunos e suas famílias. Excelente administradora, de pulso firme e, ao mesmo tempo, dona de uma delicadeza que conquista a todos, Elaine construiu uma bonita história marcada por trabalho, perseverança e dedicação.
No dia 3 de outubro, comemorou mais um aniversário cercada pelo carinho da família, dos amigos e de todos que têm por ela grande admiração. Receba meu abraço carinhoso, Elaine! Fico muito feliz em ter você e o Colégio Gandolfi conosco na celebração dos 51 anos de Noite EP. Que não faltem alegrias e bênçãos nessa nova idade!
Talento que atravessa fronteiras
A escritora e ilustradora Karina Gera celebra uma conquista daquelas que merecem destaque: seu livro “Fecha a Torneira, Dona Água é Ligeira” foi selecionado para o PNLD Educação Infantil 2026–2029, integrando o Guia oficial do programa, na categoria Pré-Escola. Depois de cerca de dois anos de avaliação, a obra coloca o talento da nossa região em evidência nacional e abre caminho para que sua história chegue a crianças de diferentes partes do Brasil. Um orgulho!
Destaque para Renata
Destaque para Renata Bertolucci, diretora executiva e biomédica responsável técnica do Laboratório Isalab, que vem construindo uma trajetória marcada por credibilidade, dedicação e excelência no setor. Ao longo dessa caminhada, reúne ao seu lado parceiros de reconhecida atuação na área, fortalecendo ainda mais o trabalho desenvolvido.
Na próxima quarta-feira, 7 de outubro, Renata estará comigo no Podcast Noite EP, pelo canal do YouTube Pensando Bem Além, para um bate-papo especial sobre sua história, sua trajetória profissional e os caminhos que a trouxeram até aqui. Promete ser um daqueles encontros que vale a pena acompanhar!
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