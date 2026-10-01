O Outubro Rosa começa neste mês com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso aos serviços de saúde. Em Franca, a rede municipal realizou 7.817 mamografias entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados da Prefeitura.
O número local ganha destaque diante de um levantamento nacional divulgado nesta quinta-feira, dia primeiro de outubro, que aponta que 51% dos diagnósticos de câncer de mama realizados pelo SUS em 2025 ocorreram nos estágios 3 ou 4, considerados avançados. Entre mulheres de 20 a 29 anos, a proporção chegou a 70%.
Os dados fazem parte do Panorama da Atenção ao Câncer de Mama no SUS, elaborado pelo Observatório de Oncologia, em parceria com o Instituto Natura, a partir de informações públicas do Ministério da Saúde entre 2015 e 2025.
Exames e atendimento pelo SUS
Além das mamografias realizadas pela rede municipal, Franca recebeu neste ano, a Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde voltada a pacientes que aguardavam serviços especializados pelo SUS.
A unidade ofereceu mamografias, ultrassonografias, biópsias e consultas com especialistas. Pacientes de Franca e de outros municípios da região foram encaminhadas pelas secretarias municipais de Saúde.
Até 13 de setembro, a carreta havia realizado 803 exames em Franca, sendo 419 mamografias, 244 ultrassonografias transvaginais, 135 ultrassonografias mamárias e cinco pélvicas, segundo balanço divulgado pela Prefeitura.
A ação fazia parte do programa federal Agora Tem Especialistas, que tem entre os objetivos ampliar a oferta de serviços especializados e reduzir filas do SUS.
O que é diagnóstico precoce
Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a detecção precoce do câncer de mama envolve duas estratégias, o diagnóstico precoce, voltado a pessoas que apresentam sinais ou sintomas, e o rastreamento, realizado em uma população sem sinais ou sintomas para identificar alterações que precisam de investigação.
O Ministério da Saúde aponta entre os sinais que precisam de avaliação profissional o surgimento de nódulo na mama, alterações na pele, mudanças no mamilo e secreções. A presença desses sinais não significa necessariamente câncer, mas deve ser investigada.
A idade também é considerada nas estratégias de rastreamento. Segundo o levantamento nacional, mulheres mais jovens apresentam maior proporção de diagnósticos em estágios avançados. Entre as pacientes de 30 a 39 anos, 62,7% dos diagnósticos estavam nos estágios 3 ou 4. O índice foi de 54,6% entre 40 e 49 anos e de 47,9% entre 50 e 69 anos.
Outubro Rosa em Franca
A Prefeitura de Franca já realizou ações específicas de Outubro Rosa na rede municipal, com atividades voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
A campanha também reforça a importância de procurar atendimento diante de alterações suspeitas e de seguir as orientações dos profissionais de saúde sobre exames e acompanhamento.
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, ressalta o Ministério da Saúde.
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