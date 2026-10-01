O Outubro Rosa começa neste mês com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso aos serviços de saúde. Em Franca, a rede municipal realizou 7.817 mamografias entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados da Prefeitura.

O número local ganha destaque diante de um levantamento nacional divulgado nesta quinta-feira, dia primeiro de outubro, que aponta que 51% dos diagnósticos de câncer de mama realizados pelo SUS em 2025 ocorreram nos estágios 3 ou 4, considerados avançados. Entre mulheres de 20 a 29 anos, a proporção chegou a 70%.

Os dados fazem parte do Panorama da Atenção ao Câncer de Mama no SUS, elaborado pelo Observatório de Oncologia, em parceria com o Instituto Natura, a partir de informações públicas do Ministério da Saúde entre 2015 e 2025.

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