As obras da nova Creche-Escola do Residencial Samel Park, na região Norte de Franca, avançaram para a montagem das primeiras colunas da estrutura. Parte dos baldrames já foi concluída, enquanto as equipes seguem com os trabalhos de fundação e preparação da construção.
Nova estrutura
A unidade está sendo construída em uma área entre as ruas Heitor dos Prazeres, José Cano Vergara Pereira e Raimundo de Oliveira. O investimento é de aproximadamente R$ 7 milhões, com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal.
Projetada para atender até 170 crianças em período integral, a creche receberá alunos de 4 meses a 5 anos e 11 meses, do Berçário I à Fase II.
O projeto prevê dez salas de aula, fraldários, sala de amamentação, lactário, banheiros, pátio coberto, playground, refeitório, cozinha, copa, lavanderia e rouparia. A estrutura também contará com recursos de acessibilidade.
Fundação por etapas
Os serviços de fundação foram organizados em blocos. No bloco 1, o baldrame já foi finalizado, junto com a execução da alvenaria de embasamento.
No bloco 2, está em andamento a conclusão da concretagem da fundação e das vigas baldrames. Com o avanço dessa etapa, as equipes iniciaram a montagem das primeiras colunas da estrutura.
A execução das obras é acompanhada pela Secretaria de Infraestrutura.
A nova unidade deverá ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil e atender famílias do próprio Samel Park e de bairros próximos, como os Residenciais Nova Franca, Bernardino Pucci e Recreio Campo Belo, além do Parque Moema, Vila Santa Terezinha, Miramontes, City Petrópolis e os jardins Cambuí e Redentor.
Expansão da rede
A construção integra o processo de expansão da rede municipal de Educação Infantil. Em junho, a Prefeitura inaugurou a Creche-Escola “Paulo Roberto Verzola”, no Residencial Zanetti, na região Sul, com atendimento inicial para 119 crianças e capacidade para até 149 alunos, do Berçário I à Fase II.
Também neste ano foi entregue a Creche “Maria Aparecida Corrêa Borges”, no Jardim Piratininga, com atendimento para 149 crianças.
Em 2025, outras duas creches-escolas foram inauguradas nos Residenciais Nossa Senhora das Graças, no Pacaembu, e Copacabana. As duas unidades têm capacidade para aproximadamente 150 crianças.
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