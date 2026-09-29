O Franca Basquete venceu o Paulistano por 69 a 68 na noite desta terça-feira, 29, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista 2026. A equipe francana fechou a série melhor de cinco em 3 a 0.
Com a classificação, o Franca vai em busca do tricampeonato consecutivo e do 18º título de sua história na competição estadual.
A decisão será contra o Mogi, que eliminou o Corinthians na outra semifinal. As equipes agora aguardam a divulgação da tabela pela Federação Paulista de Basquete.
Como nas fases anteriores, o Franca terá a vantagem de disputar três partidas em casa. O primeiro jogo será no “Pedrocão”, enquanto o segundo e o terceiro estão previstos para Mogi das Cruzes. Se necessários, o quarto e o quinto jogos serão novamente em Franca.
Jogo equilibrado
O Franca começou a partida desta terça-feira abrindo o placar, mas o Paulistano reagiu e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Com duas bolas de três dos jovens Lucas Pires e Alê, a equipe francana terminou o primeiro quarto vencendo por 25 a 14.
No segundo período, o Franca chegou a abrir 17 pontos de vantagem, mas o Paulistano diminuiu a diferença. O time da capital venceu o quarto por 14 a 12, mas o Franca foi para o intervalo na frente por 39 a 26.
O terceiro período foi equilibrado, com destaque para Reynan. As equipes terminaram o quarto empatadas em 20 a 20, mantendo a vantagem de 13 pontos para o Franca.
No último quarto, o Paulistano reagiu e deixou o fim da partida emocionante. Uma bola de três de João Victor levou o time da capital ao empate por 61 a 61.
No último minuto, as equipes se alternaram na liderança do placar, mas o Franca conseguiu segurar a vantagem e venceu por apenas um ponto, garantindo a classificação para a final.
Reynan foi o cestinha do Franca, com 25 pontos, seguido por Andrezão, com 12. Pelo Paulistano, Henrique Curi marcou 19 pontos.
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