O Franca Basquete venceu o Paulistano por 69 a 68 na noite desta terça-feira, 29, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista 2026. A equipe francana fechou a série melhor de cinco em 3 a 0.

Com a classificação, o Franca vai em busca do tricampeonato consecutivo e do 18º título de sua história na competição estadual.

A decisão será contra o Mogi, que eliminou o Corinthians na outra semifinal. As equipes agora aguardam a divulgação da tabela pela Federação Paulista de Basquete.