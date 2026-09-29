O Franca Basquete entra em quadra nesta terça-feira, 29, às 20h, com a possibilidade de garantir vaga na final do Campeonato Paulista 2026. A equipe enfrenta o Paulistano no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo terceiro jogo da série semifinal, disputada em melhor de cinco partidas.
Com duas vitórias nos dois primeiros confrontos, o time comandado por Helinho Garcia precisa vencer mais uma vez para fechar a série em 3 a 0 e avançar à decisão, na qual enfrentará o Mogi, já classificado após eliminar o Corinthians.
O Franca venceu o primeiro jogo da semifinal no ginásio Pedrocão e voltou a superar o Paulistano no último domingo, 27, fora de casa.
Caso o adversário vença nesta terça-feira, a série retornará a Franca. O quarto jogo está previsto para sexta-feira, 2 de outubro, às 20h. Se houver necessidade de uma quinta partida, ela será disputada no sábado, 3, às 18h. Ambos os confrontos estão previstos para o Pedrocão.
Helinho aposta na força coletiva
Atual campeão estadual, o Franca busca o segundo título paulista consecutivo. Para isso, Helinho Garcia aposta na força coletiva e na participação dos jogadores mais jovens do elenco.
“Estamos contando com jogadores jovens abaixo de 22 anos. Isso nos motiva ainda mais para que possamos vencer a partida e, consequentemente, disputarmos a grande final e conquistar mais um título paulista”, afirmou o treinador.
A equipe segue com desfalques. O ala-pivô Lucas Siewert continua em recuperação de uma cirurgia no pé e não estará à disposição.
O ala-armador David Jackson, que enfrenta uma lesão muscular, também não vem atuando. Embora tenha viajado com a delegação para Mogi das Cruzes, a expectativa é de que seja poupado novamente.
Elenco em Mogi das Cruzes
A delegação francana conta com Parodi, Reynan, Rafael Mineiro, Andrezão, David Jackson, Vini Santos, Piá, Nicolini, Toledo, Solano, Alê, Kelwin e Lucas Pires.
Do outro lado da chave, o Mogi já garantiu presença na final do Campeonato Paulista 2026 após superar o Corinthians na semifinal.
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