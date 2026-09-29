O Franca Basquete entra em quadra nesta terça-feira, 29, às 20h, com a possibilidade de garantir vaga na final do Campeonato Paulista 2026. A equipe enfrenta o Paulistano no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo terceiro jogo da série semifinal, disputada em melhor de cinco partidas.

Com duas vitórias nos dois primeiros confrontos, o time comandado por Helinho Garcia precisa vencer mais uma vez para fechar a série em 3 a 0 e avançar à decisão, na qual enfrentará o Mogi, já classificado após eliminar o Corinthians.

O Franca venceu o primeiro jogo da semifinal no ginásio Pedrocão e voltou a superar o Paulistano no último domingo, 27, fora de casa.