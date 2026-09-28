O Franca Basquete voltou a vencer o Paulistano pelas semifinais do Campeonato Paulista 2026 e ficou a uma vitória da final contra o Mogi, que eliminou o Corinthians. A segunda partida da série melhor de cinco, disputada neste domingo, 27, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, terminou em 81 a 66.

Com o resultado, a equipe comandada por Helinho Garcia abre 2 a 0 e pode fechar o playoff nesta terça-feira, 29, às 20h, novamente em Mogi das Cruzes, onde o Paulistano manda seus jogos neste estadual. Para seguir vivo, o Paulistano precisa vencer o próximo confronto. Os jogos 4 e 5, se necessários, serão no "Pedrocão", em Franca.

Helinho destacou a importância da vitória fora de casa e pregou foco no terceiro passo rumo a mais uma final. O Franca é o atual campeão paulista.