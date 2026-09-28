O Franca Basquete voltou a vencer o Paulistano pelas semifinais do Campeonato Paulista 2026 e ficou a uma vitória da final contra o Mogi, que eliminou o Corinthians. A segunda partida da série melhor de cinco, disputada neste domingo, 27, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, terminou em 81 a 66.
Com o resultado, a equipe comandada por Helinho Garcia abre 2 a 0 e pode fechar o playoff nesta terça-feira, 29, às 20h, novamente em Mogi das Cruzes, onde o Paulistano manda seus jogos neste estadual. Para seguir vivo, o Paulistano precisa vencer o próximo confronto. Os jogos 4 e 5, se necessários, serão no "Pedrocão", em Franca.
Helinho destacou a importância da vitória fora de casa e pregou foco no terceiro passo rumo a mais uma final. O Franca é o atual campeão paulista.
“É zerar esses dois jogos que nós tivemos, essas duas grandes vitórias, e construir mais uma vitória para dar o terceiro passo rumo à conquista da vaga na grande final, que é um grande objetivo nosso. Com uma equipe muito jovem, com oito jogadores abaixo de 22 anos, isso com certeza nos fortalece e nos motiva ainda mais para que a gente possa chegar mais forte para vencer a partida e consequentemente estar na grande final em busca de mais um título paulista”, disse o técnico.
O jogo
A partida começou equilibrada, mas o Franca levou a melhor no primeiro quarto, com 25 a 19. A equipe de Helinho seguiu ditando o ritmo e venceu o segundo período por 23 a 20, indo para o intervalo com 48 a 39 no placar geral.
O Franca manteve o domínio no terceiro quarto, com boas jogadas do armador Parodi, Reynan e Vini Santos, vencendo a parcial por 20 a 13. Com a vitória encaminhada, Helinho lançou os jovens em quadra no fim. O Paulistano venceu o último período por 14 a 13, insuficiente para virar o placar.
Os destaques do Franca na pontuação foram Parodi, com 21 pontos, seguido por Reynan, com 20, e Vini Santos, com 17. O maior pontuador do Paulistano foi Anderson Santana, com 13 pontos.
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