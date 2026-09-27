Mensagem de Abertura

“Endireita-se o galho enquanto a árvore é nova.” (Provérbio japonês)

Outro no mesmo sentido: “De pequenino é que se torce o pepino.” (Provérbio português)

Aniversários

Neste 27 de setembro, passam à nova idade o José Olímpio Neto, Ulisses Paula Garcia e Maria Sílvia de Castro... Amanhã, 28, Frei Mauro Luís Oliveira... Na terça-feira, 29, comadre e afilhada Regina Félix de Souza, Carlão Marques (Canhoto) e Padre Antônio de Pádua Dias (Padre Toninho)... Na quarta, 30, Maria Magda Ferri de Paula e Regina Del Bianco... Na quinta, 1º de outubro, Leilane Vieira Naves, Isadora Peixoto e Castro e Jéferson Pires de Lima... Na sexta-feira, 2, Líliam Barini de Oliveira e José Venâncio... E no próximo sábado, 3, meu sobrinho Augusto César Resende Rodrigues, Débora Lopes, Mauro César Mattos, Elson Boni, Riad Salloun Filho e o artista plástico Pedro Schirato. Parabéns a todos!

Abraço ao atuante Frei Mauro