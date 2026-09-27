Mensagem de Abertura
“Endireita-se o galho enquanto a árvore é nova.” (Provérbio japonês)
Outro no mesmo sentido: “De pequenino é que se torce o pepino.” (Provérbio português)
Aniversários
Neste 27 de setembro, passam à nova idade o José Olímpio Neto, Ulisses Paula Garcia e Maria Sílvia de Castro... Amanhã, 28, Frei Mauro Luís Oliveira... Na terça-feira, 29, comadre e afilhada Regina Félix de Souza, Carlão Marques (Canhoto) e Padre Antônio de Pádua Dias (Padre Toninho)... Na quarta, 30, Maria Magda Ferri de Paula e Regina Del Bianco... Na quinta, 1º de outubro, Leilane Vieira Naves, Isadora Peixoto e Castro e Jéferson Pires de Lima... Na sexta-feira, 2, Líliam Barini de Oliveira e José Venâncio... E no próximo sábado, 3, meu sobrinho Augusto César Resende Rodrigues, Débora Lopes, Mauro César Mattos, Elson Boni, Riad Salloun Filho e o artista plástico Pedro Schirato. Parabéns a todos!
Abraço ao atuante Frei Mauro
Vamos antecipando nosso abraço ao conhecido e querido Frei Mauro Luís Oliveira, que já trabalhou em Franca, na Paróquia de São Judas Tadeu, passando por Ribeirão Preto e Olímpia, estando agora como titular da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Araguari (MG). Frei Mauro está sempre no meu programa da Rádio Difusora às quartas-feiras. Celebrou no Hallel deste ano, sem contar os inúmeros casamentos em nossa cidade, onde é sempre convidado. Parabéns e o abraço ao querido Frei Mauro!
Casal muito simpático
Hoje é dia de mandar nosso abraço ao bancário aposentado pelo Banco do Brasil, José Olímpio Neto (Netinho), que inicia novo ciclo de vida, sempre ao lado de sua Rosinha Meneghetti, formando casal dos mais simpáticos. Parabéns, e que sigam muito felizes com o filho e netos.
Dicas Práticas
Canela fervida consegue perfumar a casa toda. Bicarbonato nos tênis reduz odores rapidamente. Vinagre no box evita manchas de água. Gelo no chiclete grudado, facilita removê-lo. Carvão na geladeira absorve odores fortes. Sabonete nas gavetas perfuma as roupas.
Tim-Tim
Quem comemora esta semana um novo tempo de vida é a amiga Maria Magda Ferri de Paula, esposa do sempre querido artista das flores Aureliano de Paula Borges, o Liliko. São os pais da Christiane, que assumiu a floricultura da família, criada pelo seu pai. Liliko e Magda são avós do Gabriel e do Matheus. Parabéns Magda e um abraço a todos.
Querido Padre Toninho
Outro sacerdote muito querido e que aniversaria na terça-feira desta semana é o Padre Antônio de Pádua Dias, ou Padre Toninho, como é mais conhecido. Além de ser o pároco de Santa Terezinha, no bairro Jardim Redentor, é ainda o responsável maior nos processos de julgamento para questões para anulação de casamentos celebrados na Igreja Católica. Segue nosso abraço a ele, que toda segunda-feira transmite sua mensagem e bênção no meu programa na Rádio Difusora. Seja sempre abençoado por Deus!
Encontro de amigos e promotores
Grupo de amigos dos mais simpáticos, incluindo entre eles alguns promotores de Justiça de Franca e de Batatais, na noite do último sábado, no Bar e Restaurante Nostravamus. Lá estavam Carlos Henrique Gasparoto e esposa Ilda, Claudemir Oliveira e Sandra, Joaquim Rezende Neto e Cláudia, Eduardo Souza Gomes e Kátia, além do barman Cecílio, parceiro do Saulo. Gostaram muito.
Os 82 anos da Acif
Recebo atencioso convite para o almoço de confraternização dos 82 anos de fundação da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), marcado para dia 29 deste mês de setembro, no Restaurante Barão. O encontro reunirá diretores da entidade com representantes da imprensa, rádio e TV. A presidência da Acif é conduzida pelo empresário Fernando Rached Jorge, tendo como vice o professor do Uni-Facef, Alfredo José Machado Neto. Abraço a todos e até lá.
Co-Piada
O velhinho levanta-se de madrugada, já que tinha tomado algumas cervejas e tinha que se aliviar. Foi até o banheiro para o xixi e descarregou. Antes de se recompor para voltar ao quarto, conversou rapidamente com o que ele ia guardar, dizendo:
- Tá vendo só, amigo, quando você quer eu me levanto...
Arquivo do Tempo
Alguém postou esta foto recentemente (não foi identificado) e como estou nela, peço licença para mostrar e recordar. Foi num evento de gala promovido pela saudosa amiga Patrícia que sempre me convidava para apresentar com ela. Ali estava eu, ao lado da Patrícia, a Elaine e o também saudoso Edson Luís Fernandes. Lembram-se disso?
Mensagem Final
“O que mais pesa é a mágoa que insistimos em carregar. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu.” (André Luiz, por Chico Xavier)
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