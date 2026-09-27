Franca recebe, de 27 de setembro a 3 de outubro, a segunda edição da exposição “Verdejar – Como Árvores”, promovida pelo Comitê Verdejar do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca. Com curadoria da artista Noêmia Lemos, a mostra ocupa o Jardim Zoobotânico, unindo arte, música, educação e consciência ambiental.

A abertura, neste domingo (27), às 9h, terá apresentação do Coral de Enrico Neri, soltura de aves com a Polícia Ambiental, pintura ao vivo de Maria Goret Chagas e a criação de uma árvore artística coletiva com as impressões digitais dos visitantes. A programação segue durante a semana com oficinas de arte da natureza para alunos das redes pública e privada.

Na foto, a artista plástica Maria Goret Chagas, que participará do primeiro dia do evento.