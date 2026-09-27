Parabéns!
Anthony Luis completou 2 aninhos no dia 21 de setembro e ganhou uma linda comemoração em família. Alegre, apaixonado por música e brincadeiras, o pequeno é o grande xodó da família Oliveira Conte.
A mamãe, Camila Conte, preparou a festa com o tema Safari, contando com o carinho e apoio da vovó Rosemeire (Preta) e da titia Dani. Uma tarde gostosa, cercada de amor, alegria e gente querida para celebrar a vida do Anthony.
Foi uma delícia estar com vocês! Vida longa e muito feliz para esse pequeno!
Foto: Dona Fotogracinhas
Verdejar
Franca recebe, de 27 de setembro a 3 de outubro, a segunda edição da exposição “Verdejar – Como Árvores”, promovida pelo Comitê Verdejar do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca. Com curadoria da artista Noêmia Lemos, a mostra ocupa o Jardim Zoobotânico, unindo arte, música, educação e consciência ambiental.
A abertura, neste domingo (27), às 9h, terá apresentação do Coral de Enrico Neri, soltura de aves com a Polícia Ambiental, pintura ao vivo de Maria Goret Chagas e a criação de uma árvore artística coletiva com as impressões digitais dos visitantes. A programação segue durante a semana com oficinas de arte da natureza para alunos das redes pública e privada.
Na foto, a artista plástica Maria Goret Chagas, que participará do primeiro dia do evento.
Arte e natureza no encerramento do Verdejar
O encerramento da exposição “Verdejar – Como Árvores”, no sábado, 3 de outubro, terá uma programação especial no Jardim Zoobotânico. Das 9h às 11h, acontece a oficina têxtil “Árvores da Vida: Biodesign, Arte Texturizada e Conservação”, para maiores de 14 anos, com apenas 40 vagas. Às 11h, o público poderá acompanhar a apresentação do Coral das Anabelas, acompanhada de uma pintura ao vivo do artista Christian Nehemy.
A participação é gratuita e as vagas para a oficina são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo formulário: Inscrição na Oficina têxtil "Árvores da Vida"
Tais
Quem comemorou nova idade nesta semana foi a superintendente do Franca Shopping, Tais Tavares. Dona de muito carisma, inteligência e competência, ela recebeu o carinho de familiares, amigos e admiradores.
Por aqui, envio meu abraço cheio de carinho e admiração! E, claro, já temos encontro marcado no dia 23 de outubro, para celebrarmos juntos os 51 anos de Noite EP.
Mulheres na política
O Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca promoveu, no dia 22 de setembro, na OAB Franca, uma roda de conversa com candidatas de Franca às eleições de 2026. O encontro, organizado pelo Comitê de Políticas Públicas, teve caráter suprapartidário e reuniu Cynthia Milhim e Mariana Negri, candidatas a deputada federal, além de Flávia Lancha, Paula Moisés e Professora Priscila, candidatas a deputada estadual. Cristiany Castro e Delegada Graciela justificaram a ausência.
As participantes responderam às mesmas perguntas, previamente elaboradas pela organização, em uma proposta de diálogo sobre temas relacionados às políticas públicas e à participação feminina nos espaços de poder.
Carta Compromisso
Durante o encontro, as candidatas foram convidadas a assinar a Carta Compromisso do movimento nacional “+Mulheres na Política – PulaPra50”, iniciativa que propõe ampliar a presença feminina nos espaços de poder e decisão.
O documento reúne sete princípios relacionados à participação das mulheres na política, enfrentamento à violência, direitos humanos, igualdade étnico-racial, saúde e educação públicas, democracia e sustentabilidade. A iniciativa reforça a proposta do Grupo Mulheres do Brasil de promover diálogo, participação cidadã e maior representatividade feminina na política.
Chá Fraterno & Desfile Rosa
Já está chegando um dos encontros mais aguardados das ações do Outubro Rosa em Franca. No dia 5 de outubro, às 17h, a Sede Social do Castelinho recebe o tradicional Chá Fraterno & Desfile Rosa, promovido pela IANSA.
Uma tarde preparada com muito carinho para reunir amigos, celebrar a vida, fortalecer laços de solidariedade e chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Para adquirir seu convite, entre em contato pelo WhatsApp (16) 99399-9314.
Na foto os fundadores Eliane Bonine e Daniel Melo.
Parabéns, Dudi!
Querida, generosa, alegre, apaixonada por esportes e muito competente, Dudi Mussi comemorou nova idade no dia 25 de setembro e recebeu todo o carinho que merece.
À frente da empresa que leva seu nome, especializada em nécessaires e bolsas personalizadas, Dudi encanta com peças lindas, confesso que sou apaixonada!
Casada com o atuante delegado de polícia Djalma Batista, é também mãe apaixonada, filha dedicada e amiga sempre presente.
Parabéns, Dudi! Que a nova idade venha repleta de alegrias, saúde e muitas conquistas !
Noite especial
Na noite de 22 de setembro, a Casa Provence recebeu convidados especiais para celebrar seus 8 anos de história. Os proprietários, Keila Junqueira e Ton Meneghini, brindaram a trajetória desse espaço que se tornou referência por proporcionar experiências únicas e transformadoras.
A noite foi muito prestigiada e, para mim, foi ainda mais especial: ao lado de Ana Laura Lucas, tive o prazer de assinar, com a Cazza Eventos, o cerimonial da comemoração. Agradecemos a confiança e nos sentimos muito honradas em fazer parte desse momento tão especial. Uma noite, sem dúvida, inesquecível!
E a parceria continua! Keila e Ton são superparceiros da Noite EP e já estão preparando novidades para a nossa próxima edição, que acontece no dia 23 de outubro, no Villa Eventos.
Encontro especial
Quem também esteve presente na celebração dos 8 anos da Casa Provence foi a querida e bem-sucedida empreendedora Madalena Panice, acompanhada do filho, o empresário Luan Panice.
Madalena segue à frente de seu ateliê, na Avenida Eliza Verzola Gosuen, e me contou, toda animada, que acaba de receber uma coleção de ternos incríveis para atender sua exigente clientela, que vai de noivos a formandos.
E tem mais: Madalena será responsável por vestir boa parte dos homenageados da Noite EP, além da minha equipe, com ternos belíssimos.
Na foto, Madalena e Luan ao lado do jovem casal Ingrid e Jarry Mendes, da Orion Collection, que tive o prazer de conhecer nessa noite tão especial. Encontro dos bons!
Carinna de Paula
Destaque para a empresária Carinna de Paula, proprietária do ateliê que leva seu nome e que vem conquistando clientes em Franca e em toda a região. Com modelos belíssimos e cheios de personalidade, o espaço reúne uma coleção pensada para os momentos mais especiais - de uma festa de gala ao tão sonhado vestido de 15 anos.
Carinna veste, há anos, minha equipe feminina na Noite EP e já soube que, para a edição deste ano, teremos modelos ainda mais especiais.
O ateliê está localizado nas proximidades da Avenida Elisa Verzola Gosuen. Querida Carinna, obrigada pela parceria e pelo carinho de sempre!
Harus celebra 30 anos
Com forte atuação em Franca e geração de empregos na cidade, a Harus celebra 30 anos de trajetória no mercado nacional. Nascida e consolidada em Franca, a empresa é referência no segmento de amenities para a hotelaria e vem ampliando sua presença no país com marcas próprias e parcerias que valorizam a experiência dos hóspedes.
Para marcar o aniversário, a empresa participou da Equipotel, maior feira de hospitalidade da América Latina, realizada de 15 a 18 de setembro, em São Paulo.
Na foto, Luiz Roberto Magrin Filho, diretor-geral da Harus, e Luiz Fernando Gomes, diretor comercial da Harus. (Foto: Divulgação)
Novidades na Equipotel
Entre os destaques apresentados pela Harus na Equipotel esteve o Harus Mult Bac Ecological, desinfetante biodegradável aprovado pela Anvisa e formulado à base de Alfa Terpinol, ativo natural extraído da casca de frutas cítricas.
A novidade integra um conjunto de lançamento voltados à sustentabilidade, ao controle operacional e à capacitação de equipes. Segundo a diretora-geral Andressa Mercúrio Dias, chegar aos 30 anos com novas soluções representa um momento de investimento em tecnologia e sustentabilidade, sem abrir mão da base técnica construída ao longo da trajetória da empresa.
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