A segunda corrida da grande final das Corridas Hípicas de 2026, entre Clube Hípico Claraval e Clube Hípico Areia, acontece neste domingo, 27, às 15h, na Arena Clube Hípico Claraval, em Claraval (MG).
O resultado é favorável à equipe de Claraval, que ganhou a primeira corrida e pode se sagrar campeã neste domingo diante de sua torcida.
Essa é a quarta vez consecutiva que o Clube Hípico Claraval chega à final das Corridas Hípicas. Os donos da casa, que são os atuais campeões, ganharam a primeira corrida por 12 pontos de vantagem, tirando a invencibilidade do time de Cristais Paulista, que conheceu sua primeira derrota na competição neste ano.
Se conquistar o campeonato, Claraval chegará ao sexto título de sua história.
Já o Clube Hípico Areia busca seu oitavo título na competição. Os cristalenses dependem de uma vitória neste domingo para levar a disputa para um terceiro e decisivo confronto.
Caso isso aconteça, a finalíssima será realizada na casa do CH Areia, em data ainda a ser definida.
Rionegro & Solimões convocam torcida
Nas redes sociais, um vídeo da dupla sertaneja Rionegro & Solimões - declarados torcedores do Clube Hípico Claraval - repercutiu entre os fãs.
Na gravação, os cantores anunciam a final e garantem que não perderão a corrida, declarando mais uma vez torcida pelo clube da cidade onde nasceram.
“Olha que coisa, é adrenalina mesmo. Não tem pra ninguém, não. Essa eu não perco. Ninguém pode ficar fora. Está todo mundo convidado neste domingo lá no Clube Claraval, hein? Claraval e Areia, grande final”, disseram os cantores.
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