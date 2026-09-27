A segunda corrida da grande final das Corridas Hípicas de 2026, entre Clube Hípico Claraval e Clube Hípico Areia, acontece neste domingo, 27, às 15h, na Arena Clube Hípico Claraval, em Claraval (MG).

O resultado é favorável à equipe de Claraval, que ganhou a primeira corrida e pode se sagrar campeã neste domingo diante de sua torcida.

Essa é a quarta vez consecutiva que o Clube Hípico Claraval chega à final das Corridas Hípicas. Os donos da casa, que são os atuais campeões, ganharam a primeira corrida por 12 pontos de vantagem, tirando a invencibilidade do time de Cristais Paulista, que conheceu sua primeira derrota na competição neste ano.