O Grupo Santa Casa realizou neste sábado, 26, em Franca, uma ação de conscientização sobre o retinoblastoma, câncer ocular que atinge principalmente crianças pequenas e que ficou mais conhecido no Brasil após o diagnóstico de Lua, filha dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin.
A atividade fez parte da campanha “De Olho nos Olhinhos”, promovida em Franca pelo Grupo Santa Casa em parceria com a ONG de mesmo nome. A ação ocorreu das 9h às 13h, no estacionamento da Santa Casa Mais, na rua Monsenhor Rosa, 2.051, no Centro.
A mobilização busca conscientizar pais e responsáveis sobre os sinais do retinoblastoma e a importância do diagnóstico precoce.
Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum da infância. Cerca de 95% dos casos são diagnosticados até os 5 anos, e a maioria ocorre por volta dos 2 anos de idade.
Reflexo branco no olho é principal sinal
Um dos principais sinais de alerta é a leucocoria, popularmente conhecida como “reflexo do olho de gato”. Trata-se de um reflexo branco na pupila, que pode ser percebido em determinadas condições de iluminação ou aparecer em fotografias feitas com flash.
Outros sinais que merecem atenção são estrabismo, dificuldade para enxergar, dor ou vermelhidão nos olhos e inchaço ao redor do olho.
O diagnóstico é realizado por um oftalmologista por meio de exame detalhado do fundo do olho com a pupila dilatada. O Inca destaca que, quanto mais cedo o tumor é identificado, maiores são as chances de sucesso no tratamento.
Dependendo do estágio da doença, o tratamento pode envolver laser, crioterapia, quimioterapia intravítrea ou intra-arterial, quimioterapia sistêmica e radioterapia. Em casos mais avançados, pode ser necessária a retirada do olho.
História da filha de Tiago Leifert deu origem à campanha
A campanha “De Olho nos Olhinhos” nasceu da experiência vivida por Tiago Leifert e Daiana Garbin com a filha Lua.
A menina foi diagnosticada com retinoblastoma nos dois olhos aos 11 meses de idade. Segundo os pais, quando a doença foi descoberta, o câncer já estava em estágio avançado.
Antes do diagnóstico, Tiago havia percebido um reflexo branco no olho da filha e também sinais de estrabismo. O casal, porém, não conhecia a doença nem sabia que aquelas alterações poderiam representar sinais de um câncer ocular. Após perceberem movimentos irregulares nos olhos da menina, buscaram atendimento médico.
Inicialmente, Tiago e Daiana decidiram enfrentar o tratamento de Lua de forma privada. Em janeiro de 2022, porém, tornaram público o diagnóstico e passaram a usar a própria experiência para alertar outras famílias.
A iniciativa deu origem à campanha “De Olho nos Olhinhos”, que posteriormente se transformou em uma ONG. Além da conscientização, a organização auxilia famílias a encontrar médicos, realizar exames e chegar a centros especializados quando existe confirmação do diagnóstico.
A proposta defendida pelos pais de Lua é justamente evitar que outras famílias demorem a reconhecer os sinais por falta de informação.
A ONG também orienta que as crianças sejam levadas ao oftalmologista uma vez por ano, a partir do primeiro ano de vida.
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