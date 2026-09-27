O Grupo Santa Casa realizou neste sábado, 26, em Franca, uma ação de conscientização sobre o retinoblastoma, câncer ocular que atinge principalmente crianças pequenas e que ficou mais conhecido no Brasil após o diagnóstico de Lua, filha dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin.

A atividade fez parte da campanha “De Olho nos Olhinhos”, promovida em Franca pelo Grupo Santa Casa em parceria com a ONG de mesmo nome. A ação ocorreu das 9h às 13h, no estacionamento da Santa Casa Mais, na rua Monsenhor Rosa, 2.051, no Centro.

A mobilização busca conscientizar pais e responsáveis sobre os sinais do retinoblastoma e a importância do diagnóstico precoce.