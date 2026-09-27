A quadra de esportes da Apae de Franca se transformou, na sexta-feira, 25, em espaço para música, dança, poesia e, sobretudo, participação. Em meio ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a inclusão, a instituição realizou o Show de Talentos 2026, reunindo os atendidos em uma programação marcada pela diversidade, pelo respeito, pela igualdade e pela inclusão.

Durante o evento, os próprios atendidos da Apae assumiram o protagonismo das apresentações. Houve leitura de poemas, interpretações de canções do cantor Gusttavo Lima, homenagem ao cantor sertanejo Rick, que morreu em um acidente de helicóptero na semana passada, e apresentações de dança, em uma programação acompanhada de perto pelos colegas que estavam na quadra.

Sucesso mirim francano, Fernandinha do Flashback também foi convidada e se apresentou no show de talentos.