A quadra de esportes da Apae de Franca se transformou, na sexta-feira, 25, em espaço para música, dança, poesia e, sobretudo, participação. Em meio ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a inclusão, a instituição realizou o Show de Talentos 2026, reunindo os atendidos em uma programação marcada pela diversidade, pelo respeito, pela igualdade e pela inclusão.
Durante o evento, os próprios atendidos da Apae assumiram o protagonismo das apresentações. Houve leitura de poemas, interpretações de canções do cantor Gusttavo Lima, homenagem ao cantor sertanejo Rick, que morreu em um acidente de helicóptero na semana passada, e apresentações de dança, em uma programação acompanhada de perto pelos colegas que estavam na quadra.
Sucesso mirim francano, Fernandinha do Flashback também foi convidada e se apresentou no show de talentos.
A cada atração, os participantes eram incentivados pelos jurados, que acompanharam as apresentações e estimularam os atendidos a participar e dar o melhor de si. A interação se manteve durante toda a programação, com os estudantes acompanhando o evento do início ao fim e demonstrando animação.
Música, poesia e dança
Entre as apresentações musicais, os atendidos da Apae interpretaram canções de Gusttavo Lima, como Balada. A homenagem ao cantor Rick, que morreu nesta semana após um desastre aéreo, também animou a plateia. A ao som de Ela é demais, os presentes puderam homenagear o grande cantor sertanejo. As músicas fizeram parte de uma programação que também abriu espaço para a leitura de poemas e diferentes apresentações de dança.
A dança esteve associada a temas como diversidade, respeito e igualdade, levando para o espaço de apresentação uma mensagem relacionada à inclusão, justamente durante o Setembro Verde.
Mais do que uma sequência de atrações, o Show de Talentos criou um momento para que os alunos participassem ativamente do evento, apresentando habilidades diante dos colegas e dos jurados.
Reconhecimento aos participantes
O encerramento da programação também foi marcado pela entrega de certificados aos participantes do Show de Talentos.
O reconhecimento ocorreu depois das apresentações, reunindo os participantes em um momento de valorização daqueles que estiveram envolvidos na programação.
Com a quadra ocupada pelos atendidos e pelas apresentações, o evento terminou mantendo o mesmo clima de participação que marcou a programação desde o início. A atividade integrou o calendário da Apae de Franca em um mês dedicado à conscientização sobre a inclusão.
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