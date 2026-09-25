25 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE EM FRANCA

Motociclista perde parte de dedo após ser atingido por porta

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista caído após atingir porta de carro em Franca
Motociclista caído após atingir porta de carro em Franca

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após ser atingido pela porta de um carro na tarde desta sexta-feira, 25, na avenida Antônio Rodrigues Neto, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o motorista apareceu estacionado e, em seguida, abriu a porta do veículo. O motociclista seguia pela avenida, no sentido Hélio Palermo, quando foi atingido e caiu no asfalto.

O motociclista sofreu ferimentos e perdeu parte de um dos dedos da mão. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde da vítima não foi informado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários