Um motociclista de 37 anos ficou ferido após ser atingido pela porta de um carro na tarde desta sexta-feira, 25, na avenida Antônio Rodrigues Neto, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o motorista apareceu estacionado e, em seguida, abriu a porta do veículo. O motociclista seguia pela avenida, no sentido Hélio Palermo, quando foi atingido e caiu no asfalto.

O motociclista sofreu ferimentos e perdeu parte de um dos dedos da mão. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Franca.