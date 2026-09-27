Em uma avenida movimentada, no canteiro estreito entre as vias de asfalto, as rosas florescem. São dezenas, carregadas, colorindo o cinza e encantando quem passa por ali. Um quarteirão inteiro que insiste em ser jardim em meio à correria.

O guardião dos canteiros é o agricultor aposentado Marcos Antônio de Andrade, de 82 anos, que há oito anos transforma o canteiro da avenida Eliza Verzola Gosuen, no alto da Santa Cruz, em Franca. Ele mora na mesma avenida desde 1983.

Tudo começou em 2018. Casado e pai de três filhos, Seo Marcos sempre trabalhou na roça para criar a família. Fez reformas de currais, construiu cercas, trabalhou na Conai, com retiro de leite e como administrador de fazenda, entre outras atividades. Já aposentado, decidiu manter o apego pela natureza perto de casa.