Em uma avenida movimentada, no canteiro estreito entre as vias de asfalto, as rosas florescem. São dezenas, carregadas, colorindo o cinza e encantando quem passa por ali. Um quarteirão inteiro que insiste em ser jardim em meio à correria.
O guardião dos canteiros é o agricultor aposentado Marcos Antônio de Andrade, de 82 anos, que há oito anos transforma o canteiro da avenida Eliza Verzola Gosuen, no alto da Santa Cruz, em Franca. Ele mora na mesma avenida desde 1983.
Tudo começou em 2018. Casado e pai de três filhos, Seo Marcos sempre trabalhou na roça para criar a família. Fez reformas de currais, construiu cercas, trabalhou na Conai, com retiro de leite e como administrador de fazenda, entre outras atividades. Já aposentado, decidiu manter o apego pela natureza perto de casa.
Marcos começou a construir com as próprias mãos um canteiro de flores e plantas na avenida, área que costumeiramente servia como depósito de lixo. Hoje, são três jardins que, ao todo, compreendem cerca de um quarteirão.
Nesta época do ano, as roseiras estão carregadas de flores, encantando moradores próximos e mostrando o contraste entre as edificações, o asfalto e a correria do dia a dia.
Jardim foi parar na sala de aula
O capricho foi tanto que o plantio e o cultivo dos canteiros já foram tema de várias reportagens. Mas, recentemente, a história ganhou um novo capítulo.
A Escola Estadual “Professora Carmem Munhoz Coelho”, em Franca, tinha uma parte abandonada e queria transformá-la. A solução foi levar os alunos para ter uma aula prática com Seo Marcos.
“A Escola ‘Carmem Munhoz’ fez um livro pra mim. Eles foram lá, levaram 25 alunos, porque eles tinham uma parte lá na escola que era abandonada. Aí eles levaram 25 alunos lá pra eu ensinar como é que plantava”, contou o aposentado nessa sexta-feira, 25.
Ele lembra que 10 professoras e 25 alunos visitaram sua plantação em uma manhã. “Ensinei os alunos como é que plantava.”
Depois, foi a vez de Seo Marcos ir até a escola ensinar novamente. Onde antes havia abandono, hoje existe um jardim, cuidado pelos próprios alunos.
História virou livro
A experiência virou livro, organizado pela direção da escola, contando a história de Seo Marcos, desde a juventude até hoje.
“A escola fez um livro de homenagem pra mim, um livro muito bonito. Cada aluno fez uma palestra, as professoras fizeram, tiraram lembranças. Eu levei esses alunos lá pra ensinar a plantar. Que livro bonito que a escola fez!”
Apesar de as roseiras florescerem e produzirem rosas de qualidade, neste ano a manutenção ficou mais difícil.
“Até o ano passado eu nem coloquei adubo, porque eu não estava podendo por causa dessa cirurgia que eu fiz, mas agora eu encomendei uns 30 quilos de adubo, porque eu não tenho adubo de jeito nenhum. Eu estou colocando só esterco”, explica.
Nos canteiros, a variedade vai além das rosas, mas, segundo Seo Marcos, sem atrapalhar quem passa pela avenida.
“Além das roseiras, tem manacá, tem hibisco, pé de mamão, girassol e outras variedades de plantas. Eu deixei espaço pra passar no meio. Tem a calçada e tem o vão ainda. Não atrapalha o povo passar”, garante.
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