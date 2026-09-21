O Clube Hípico de Claraval largou na frente na decisão do Campeonato Regional de Corridas Hípicas ao vencer o primeiro confronto da final nesse domingo, 20, em Cristais Paulista. A equipe superou o Clube Hípico Areia por 12 pontos de diferença e abriu 1 a 0 na série melhor de três.

Com o resultado, Claraval ficou a uma vitória do título. O segundo confronto será disputado no próximo domingo, 27, em Claraval (MG). Se vencer novamente, a equipe conquista o campeonato diante da própria torcida.

Caso o Clube Hípico Areia vença o segundo duelo, a decisão será levada para a terceira e última corrida, prevista para Cristais Paulista.

Areia perde invencibilidade