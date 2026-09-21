O Clube Hípico de Claraval largou na frente na decisão do Campeonato Regional de Corridas Hípicas ao vencer o primeiro confronto da final nesse domingo, 20, em Cristais Paulista. A equipe superou o Clube Hípico Areia por 12 pontos de diferença e abriu 1 a 0 na série melhor de três.
Com o resultado, Claraval ficou a uma vitória do título. O segundo confronto será disputado no próximo domingo, 27, em Claraval (MG). Se vencer novamente, a equipe conquista o campeonato diante da própria torcida.
Caso o Clube Hípico Areia vença o segundo duelo, a decisão será levada para a terceira e última corrida, prevista para Cristais Paulista.
Areia perde invencibilidade
Além de deixar Claraval em vantagem na final, o resultado encerrou a campanha invicta do Clube Hípico Areia. A equipe havia chegado à decisão sem nenhuma derrota na competição.
Com a quebra da invencibilidade, permanece a marca histórica do Clube Hípico de Cristais Paulista. Em 2012, a equipe conquistou o Campeonato Regional de forma invicta, passando por todas as fases sem perder.
O feito, portanto, continuará sem ser igualado nesta edição, independentemente do resultado da decisão entre Claraval e Areia.
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