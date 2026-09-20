Mensagem de Abertura

“O caos do mundo não é culpa de Deus. É o reflexo de uma humanidade que escolheu viver distante Dele.”

Aniversários

Nesse 20 de setembro, começa novo ciclo de vida o amigo Lazinho Zaninelo, colega Lauro Gabriel do Couto e o promotor de justiça Murilo Lemos Jorge... Amanhã, 21, Keila Alves Fradique e o colega Gonzaga Oliveira... Na terça-feira, 22, médicos Wílson Cunha Júnior e Domingos Cassis Neto, também dona Kika (da tapioca), André Luís Centofante Alves, Mateus Garcia (DIM) Fernandes e José Luís Borges... Na quarta, 23, José Andrade Pires, Heloísa Taveira, e professor Rubens Calixto... Na quinta, 24, dona Maria Aparecida Galvani Silva (Cida Doceira), Valéria Rezende, e a fisioterapeuta Joana D’Arc Ribeiro (Spaço Alternativo)... Na sexta-feira, 25, a sobrinha Marcela Navarro de Faria, Társia de Paulo (da Van), Raquel Ferraro, Luiz Carlos Garaluz Fernandes, Shebina Ramos Batista e Felipe A.G.M. Salomão... E no próximo sábado, 26, Ronaldo Finotti, Ana Carolina Trajano, Alminha Cicciliani e Jurema Rodrigues (da Arteliando). Parabéns e um abraço a todos!

Bonito casório da Denise Paulino Sanches e Pedro Ernesto