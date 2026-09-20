Mensagem de Abertura
“O caos do mundo não é culpa de Deus. É o reflexo de uma humanidade que escolheu viver distante Dele.”
Aniversários
Nesse 20 de setembro, começa novo ciclo de vida o amigo Lazinho Zaninelo, colega Lauro Gabriel do Couto e o promotor de justiça Murilo Lemos Jorge... Amanhã, 21, Keila Alves Fradique e o colega Gonzaga Oliveira... Na terça-feira, 22, médicos Wílson Cunha Júnior e Domingos Cassis Neto, também dona Kika (da tapioca), André Luís Centofante Alves, Mateus Garcia (DIM) Fernandes e José Luís Borges... Na quarta, 23, José Andrade Pires, Heloísa Taveira, e professor Rubens Calixto... Na quinta, 24, dona Maria Aparecida Galvani Silva (Cida Doceira), Valéria Rezende, e a fisioterapeuta Joana D’Arc Ribeiro (Spaço Alternativo)... Na sexta-feira, 25, a sobrinha Marcela Navarro de Faria, Társia de Paulo (da Van), Raquel Ferraro, Luiz Carlos Garaluz Fernandes, Shebina Ramos Batista e Felipe A.G.M. Salomão... E no próximo sábado, 26, Ronaldo Finotti, Ana Carolina Trajano, Alminha Cicciliani e Jurema Rodrigues (da Arteliando). Parabéns e um abraço a todos!
Bonito casório da Denise Paulino Sanches e Pedro Ernesto
Segue daqui o nosso abraço ao bonito casal do último dia 7 deste setembro, Denise Paulino Sanches, filha do José Santiago Sanches e Lúcia Helena Paulino Sanches, com o Pedro Ernesto Muniz Barbosa, filho do Francisco Muniz Barbosa e Aguivânia Muniz Barbosa. Cerimônia religiosa e bonita festa marcaram a união do querido casal. Que sejam muito felizes.
A nova idade do promotor Dr. Murilo
Hoje,20, é dia de registrar e cumprimentar o promotor de Justiça, Dr. Murilo Lemos Jorge, que começa uma nova idade sempre ao lado da advogada e esposa Cristiana Arruda Jorge. Parabéns ao querido casal e o abraço também aos filhos, Luca e Luíza. E que sigam sempre felizes.
Dicas Práticas
Para deixar o feijão mais grosso e saboroso, experimente colocar um tomate no feijão que vai cozinhar. Além de engrossar o caldo, fica mais saboroso. Outra dica: Para que o alho não queime ao cozinhar o feijão, você deve temperar o feijão, colocando a cebola primeiro na fritura. Só quando ela já estiver dourada acrescente o alho.
Parabéns, doutor!
Estamos registrando esta semana, desde quinta-feira, mais um aniversário do querido e muito competente médico oncologista, Dr. José Reinaldo de Paula Tasso. Nome de destaque no corpo clínico do Hospital do Coração, Dr. José Reinaldo é casado com a conhecida dentista, Paula Eneida Faleiros Oliveira Tasso. Nosso abraço ao casal e aos filhos, Larissa e Fernando.
CEO da Nestlé visita Grupo Arantes
O Grupo Arantes, considerado um dos maiores revendedores da Nestlé no Brasil, recebeu a visita do CEO Global da empresa, Philipp Navatril, acompanhando como atua e trabalha a empresa sediada em Franca, tendo à frente o casal, Edson Arantes e Maria Helena, com seus filhos em cada segmento. O CEO Global da Nestlé conheceu desde o varejo com a ChokDoce até a exportação de produtos. O visitante foi recebido na sede do Grupo Arantes.
DIM do Palmeirinhas: 97 anos
Vamos antecipando nosso abraço ao querido Matheus Garcia Fernandes, conhecido como DIM do Palmeirinhas, e que passa amanhã para a marca dos 97 anos. Bastante lúcido, e agradecendo a Deus por sua vida e saúde, DIM sempre ajuda os amigos a festejarem a data tomando sua cervejinha. Continue assim, meu caro DIM, e siga muito feliz.
Tim-Tim
Tim-tim é o som que fazemos ao tilintar os copos em homenagem ao querido casal, nossos amigos Keila Alves e Fradique, quando ela festeja mais um ano de vida. Keila é integrante da equipe de comunicação da prefeitura e o maridão Fradique, colega nosso no grupo jornalístico GCN de comunicação. Vamos festejar, com aquele abraço.
Abraço ao Wanderlei
O Wanderlei Nascimento é uma daquelas figuras mais conhecidas e queridas por todos. Está sempre na praça principal (N.S. da Conceição), junto do seu amigo protetor, que é o Donizete dos Churros. Ele agora foi acolhido e vive contente numa unidade de apoio, mantida pela Fundação Judas Iscariotes. Olha aí, amigo Wanderlei, não nos esquecemos do seu aniversário. Receba meu abraço desde já. Que Deus o abençoe.
Co-Piada
O velhinho passou a tarde toda na fila do INSS e voltou pra casa desolado e contou pra mulher:
- Sabe que quando fui chamado eu vi que tinha esquecido de levar meus documentos e a mocinha falou que não podia me aposentar.
- Mas você podia ter resolvido de outro jeito, home.
- E qual jeito, muié?
- Por que ocê não abaixou as calças?
- Deixa de ser boba, pra quê abaixar as calças?
- Se fizesse isso, eles podia te aposentar por invalidez.
Arquivo do Tempo
Esta foto é do tempo em que o Gílson e eu fomos vereadores, o médico Ulisses Minicucci secretário da saúde, e estivemos em Brasília a trabalho, sendo recebidos pelo então secretário de Esportes, o ex-jogador Arthur Antunes Coimbra (Zico).
Da esquerda para a direita o nosso amigo Salviano, Zico, Ulisses Minicucci, Valdes e Gílson de Souza.
Pelo visto, já faz um bom tempo.
Mensagem Final
Valorize quando receber presentes que não cabem em uma caixa, como: caráter, respeito, lealdade, consideração. honestidade, amor e companheirismo... São valores cada vez mais raros de encontrar, e por isso, merecem ser reconhecidos e valorizados.
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