O Franca Basquete não terá o ala-pivô Lucas Siewert no restante do Campeonato Paulista 2026. O jogador sofreu uma fratura no pé direito na partida da última quinta-feira, 10, contra o Osasco, precisará passar por cirurgia e está fora dos playoffs.

A lesão foi confirmada pelo Departamento Médico do clube após uma bateria de exames. Com isso, Siewert ficará afastado de toda a fase final do Estadual.

Na semifinal, o Franca enfrenta o Paulistano em uma série melhor de cinco jogos. O primeiro duelo está marcado para o dia 22, às 20h, no ginásio "Pedrocão".