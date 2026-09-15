O Franca Basquete não terá o ala-pivô Lucas Siewert no restante do Campeonato Paulista 2026. O jogador sofreu uma fratura no pé direito na partida da última quinta-feira, 10, contra o Osasco, precisará passar por cirurgia e está fora dos playoffs.
A lesão foi confirmada pelo Departamento Médico do clube após uma bateria de exames. Com isso, Siewert ficará afastado de toda a fase final do Estadual.
Na semifinal, o Franca enfrenta o Paulistano em uma série melhor de cinco jogos. O primeiro duelo está marcado para o dia 22, às 20h, no ginásio "Pedrocão".
Depois, os francanos viajam para os jogos 2 e 3 da série, no ginásio "Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes, onde o Paulistano está mandando os seus jogos, nos dias 27 e 29, às 14h e 20h, respectivamente. Caso sejam necessárias, as partidas 4 e 5 estão reservadas para os dias 2 e 3 de outubro, no Pedrocão.
Siewert vinha sendo utilizado tanto na função de ala quanto de pivô e era uma das principais opções de arremesso do perímetro.
Franca faz jogo-treino
Sem Siewert, mas com os demais jogadores do elenco principal, o Franca intensifica a preparação para a semifinal.
Helinho Garcia comandará a equipe em um jogo-treino nesta quinta-feira, 17, às 11h, contra o Tatuí, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).
O adversário é o atual campeão da Liga Ouro e garantiu o direito de pleitear uma vaga no NBB 2026/2027.
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