Um ciclista de aproximadamente 60 anos ficou ferido após perder o controle da bicicleta e bater contra uma árvore na manhã deste sábado, 12, no Parque Leporace III, zona norte de Franca. Segundo testemunhas, ele permaneceu desacordado por cerca de 15 a 20 minutos.
O acidente aconteceu na avenida Olga Ferraro Drigo, esquina com a rua José Manieiro. O homem descia pela avenida quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, perdeu o controle da bicicleta e atingiu a árvore.
Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos no rosto, no braço e na região do abdômen.
Testemunha tentou acordar ciclista
O morador Márcio Alves presenciou o acidente e participou dos primeiros momentos de atendimento à vítima. Segundo ele, o ciclista bateu com violência contra a árvore e perdeu a consciência.
“Ele machucou o rosto, ficou desmaiado uns 15, 20 minutos. A gente tentou conversar com ele, chamar a atenção dele, mas ele ficou meio sonolento, desmaiado. A gente chamou o resgate, o Samu”, relatou.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro.
A bicicleta ficou bastante danificada com a batida e foi recolhida por familiares.
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