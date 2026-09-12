Um ciclista de aproximadamente 60 anos ficou ferido após perder o controle da bicicleta e bater contra uma árvore na manhã deste sábado, 12, no Parque Leporace III, zona norte de Franca. Segundo testemunhas, ele permaneceu desacordado por cerca de 15 a 20 minutos.

O acidente aconteceu na avenida Olga Ferraro Drigo, esquina com a rua José Manieiro. O homem descia pela avenida quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, perdeu o controle da bicicleta e atingiu a árvore.

Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos no rosto, no braço e na região do abdômen.

Testemunha tentou acordar ciclista