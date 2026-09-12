12 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Ciclista bate em árvore e fica desacordado por 15 min em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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N. Fradique/GCN
Acidente aconteceu no Parque Leporace III, zona norte de Franca
Acidente aconteceu no Parque Leporace III, zona norte de Franca

Um ciclista de aproximadamente 60 anos ficou ferido após perder o controle da bicicleta e bater contra uma árvore na manhã deste sábado, 12, no Parque Leporace III, zona norte de Franca. Segundo testemunhas, ele permaneceu desacordado por cerca de 15 a 20 minutos.

O acidente aconteceu na avenida Olga Ferraro Drigo, esquina com a rua José Manieiro. O homem descia pela avenida quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, perdeu o controle da bicicleta e atingiu a árvore.

Com o impacto, o ciclista sofreu ferimentos no rosto, no braço e na região do abdômen.

Testemunha tentou acordar ciclista

O morador Márcio Alves presenciou o acidente e participou dos primeiros momentos de atendimento à vítima. Segundo ele, o ciclista bateu com violência contra a árvore e perdeu a consciência.

“Ele machucou o rosto, ficou desmaiado uns 15, 20 minutos. A gente tentou conversar com ele, chamar a atenção dele, mas ele ficou meio sonolento, desmaiado. A gente chamou o resgate, o Samu”, relatou.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro.

A bicicleta ficou bastante danificada com a batida e foi recolhida por familiares.

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