Um motociclista de 44 anos ficou ferido após a moto que pilotava ser atingida por um carro na noite desta quarta-feira, 9, na avenida Tristão D’Almeida, no Parque das Esmeraldas, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista trafegava pela avenida quando o motorista de um Ford EcoSport prata entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. A moto Honda vermelha atingiu o veículo, que também ficou danificado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o motociclista. Ele apresentava um corte na cabeça e queixava-se de dores nas costas, além de ter suspeita de fratura no quadril.