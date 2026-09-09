09 de setembro de 2026
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EM FRANCA

Motociclista sofre corte na testa após carro não respeitar 'Pare'

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Honda dirigida por motociclista no momento do acidente, e EcoSport responsável pela batida
Honda dirigida por motociclista no momento do acidente, e EcoSport responsável pela batida

Um motociclista de 44 anos ficou ferido após a moto que pilotava ser atingida por um carro na noite desta quarta-feira, 9, na avenida Tristão D’Almeida, no Parque das Esmeraldas, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista trafegava pela avenida quando o motorista de um Ford EcoSport prata entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. A moto Honda vermelha atingiu o veículo, que também ficou danificado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o motociclista. Ele apresentava um corte na cabeça e queixava-se de dores nas costas, além de ter suspeita de fratura no quadril.

Após receber os primeiros cuidados no local, o homem foi encaminhado para a Santa Casa.

A equipe de trânsito da Polícia Militar permaneceu no local para o atendimento da ocorrência e o registro do acidente.

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