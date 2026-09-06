A 18ª Feijoada do Pinheiro foi sucesso absoluto! O anfitrião e realizador Anderson Pinheiro, ao lado de sua competente equipe, preparou uma tarde daquelas para ficar na memória. Com o tema “Brasilidades”, a festa reuniu música de qualidade, gente querida e muita animação, ao som de samba, sertanejo e do talento de Péricles, que comandou um show repleto de sucessos, carisma e muita energia, fazendo o público cantar junto do início ao fim.

Para completar, Budweiser e chopp Brahma geladíssimos brindaram a tarde, que foi marcada por alegria, encontros e celebração.

Na foto, Anderson Pinheiro com o grande Péricles.

Qual será a atração?

E Anderson já adiantou que o tema da 19ª edição está escolhido e que uma negociação especial já está em andamento em terras cariocas. É claro que a coluna já está ansiosa para saber o que vem por aí!

Encontro especial