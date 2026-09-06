Brasilidades em grande estilo
A 18ª Feijoada do Pinheiro foi sucesso absoluto! O anfitrião e realizador Anderson Pinheiro, ao lado de sua competente equipe, preparou uma tarde daquelas para ficar na memória. Com o tema “Brasilidades”, a festa reuniu música de qualidade, gente querida e muita animação, ao som de samba, sertanejo e do talento de Péricles, que comandou um show repleto de sucessos, carisma e muita energia, fazendo o público cantar junto do início ao fim.
Para completar, Budweiser e chopp Brahma geladíssimos brindaram a tarde, que foi marcada por alegria, encontros e celebração.
Na foto, Anderson Pinheiro com o grande Péricles.
Qual será a atração?
E Anderson já adiantou que o tema da 19ª edição está escolhido e que uma negociação especial já está em andamento em terras cariocas. É claro que a coluna já está ansiosa para saber o que vem por aí!
Encontro especial
Uma alegria encontrar o casal amigo Noedi de Freitas, empresária e fundadora da MedClin Medicina e Segurança do Trabalho, e Samuel Freitas, aproveitando a tarde do último dia 29 de agosto. Em uma mesa das mais animadas, também marcaram presença as sobrinhas do casal, Débora Diniz Guimarães Freitas e Clarisse Diniz Freitas de Brito. Encontro gostoso, daqueles que fazem a tarde ainda mais especial. Adorei!
Abraços especiais
Um abraço muito especial para a querida Mônica Lima, advogada de família e sócia do escritório Lago Lima Advogados. Profissional admirada e dona de um carisma que encanta, Mônica celebrou a chegada de uma nova idade cercada de afeto, ao lado do marido, Lelio Ribeiro, e de seus queridos companheiros felinos. Que o novo ciclo venha repleto de alegrias, saúde, realizações e muitos motivos para sorrir. Parabéns, Mônica!
Tradição renovada
Uma das festas mais queridas e tradicionais de Franca está de volta! A Festa di San Gennaro, realizada em prol da APAE Franca, chega a uma nova edição com uma grande novidade: novo endereço, mas mantendo a mesma tradição e o propósito de sempre. Neste ano, o encontro acontece de 10 a 13 e de 17 a 20 de setembro, em um novo espaço, acima do Franca Shopping, com acesso pela Avenida Rio Amazonas.
A festa, que cresce a cada edição, promete reunir gastronomia italiana, alegria e muita gente querida em torno de uma causa que merece todo o nosso apoio.
Na foto, o presidente e o vice-presidente da APAE Franca, Agenor Gado e Ébio Pedroza, convidam toda a comunidade para participar da tão esperada Festa di San Gennaro.
Uma história de elegância
Abraços carinhosos para Dedé Pádua, que celebra nova idade no dia 10 de setembro. Fundadora, ao lado das filhas Maria Olympia, festejada estilista, e Flávia, da renomada Collezioni Alta Costura, Dedé é a raiz de uma história que há décadas traduz o amor pela costura e pela moda em Franca.
Foi pelas mãos dela que muitas mulheres de bom gosto de nossa cidade descobriram o prazer de se vestir com elegância. Hoje, ao lado das filhas, segue firme e apaixonada pelo que faz, enquanto a Collezioni conquista mulheres em todo o Brasil e se consolida como referência em qualidade e sofisticação.
À querida Dedé, todo meu carinho e votos de um novo ciclo muito especial!
Destaque
Foi um prazer imenso conhecer a advogada Ellen Saraiva, atual presidente da APAE de Patrocínio Paulista, e sua competente diretoria, que vem conduzindo a entidade com dedicação e um trabalho de grande relevância. Durante o encontro, ainda fiquei sabendo que elas já estão nos preparativos de um super evento para novembro. Vem novidade por aí e, em breve, conto todos os detalhes!
Na foto, Ellen Saraiva com Ana Flávia Silva, Camila Faleiros, Bruna Nunes, Marcela Naves, Lívia Piantino, Kathrein Docema e Natália Meneghetti.
Queridas
Abraços carinhosos para a querida Samira Bittar, matriarca de uma família de mulheres fortes, empreendedoras e muito queridas. Aniversariante deste 5 de setembro, Samira é presença marcante e inspiração para as filhas Mônica, Verônica e Mirinha, que dirigem com maestria a tradicional Phantasia Boutique. Uma família que traduz, com elegância, a força da união, do empreendedorismo e de uma história construída com muito trabalho e afeto. À querida Samira, todo meu carinho e votos de um novo ciclo iluminado e especial!
Parabéns
No dia 27 de agosto, a Sorvetes Perfetto, de Patrocínio Paulista, celebrou 29 anos de uma trajetória de muito trabalho, empreendedorismo, tecnologia e qualidade. Fundada por Telma e Roque Dalcin, a empresa tornou-se uma das grandes indústrias de sorvetes do Brasil, levando o nome de nossa região cada vez mais longe.
Hoje à frente da empresa, Eduardo Dalcin alia tradição e inovação, mantendo a Perfetto como referência no setor. Parabéns à família e a toda equipe por essa história de sucesso e por continuarem fazendo “sorvete de verdade”!
Na foto, Eduardo Dalcin, diretor de Marketing, com a esposa, a psicóloga e empreendedora Gabriela Bisco Dalcin.
Francana na Bienal
A escritora francana Flávia Mildres Rodrigues Ribeiro vive um momento especial em sua trajetória literária. Coautora da obra “Quebrando os Limites, Inspirando Novos Começos”, ela participa neste domingo, 6 de setembro, às 12h, de uma sessão de autógrafos na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um dos maiores encontros literários da América Latina. Publicado pela Provérbios Editora, o livro reúne reflexões sobre mulheres negras e os caminhos de desenvolvimento e aceleração de carreiras. Uma conquista que celebra talento, conhecimento e representatividade. Parabéns, Flávia!
Desafio no tatame
A judoca Lorraine Alecrim Pontes, do Instituto Kiai-Kan, viveu um importante momento em sua trajetória ao disputar, no último dia 29, o Campeonato Brasileiro Júnior de Judô, na categoria até 63 kg. Lorraine chegou à competição após conquistar o segundo lugar no ranking paulista e ocupar a 18ª posição no ranking nacional.
Estreante em um Brasileiro, levou para o tatame muita confiança, ansiedade e, sobretudo, a certeza de que todo esforço tem valido a pena. Para Lorraine, representar o Kiai-Kan é motivo de orgulho, assim como contar com o apoio da equipe e da família, sua principal base nessa caminhada.
Dia de celebrar
A querida Laura Ribeiro, jornalista, criadora de conteúdo e mamãe apaixonada do pequeno Pedro, comemorou nova idade no dia 1º de setembro e ganha destaque especial na coluna deste domingo. Uma data para celebrar a vida, as conquistas e essa mulher talentosa e querida, que encanta também pelo carinho dedicado à maternidade. Parabéns, Laura!
Abraço especial
Meu carinho especial para o primo do coração Alan Conterato, engenheiro civil e diretor da Topoterra Topografia e Terraplanagem, onde atua ao lado dos pais, Maria Aparecida e José Mario Conterato. Generoso, amigo de todas as horas e de extremo profissionalismo, Alan também é um marido apaixonado por Silvia Pizzo Conterato e um pai dedicado aos filhos, Maria e Marcelo. Ele comemorou nova idade no dia 2 de setembro e recebe aqui meu abraço cheio de carinho, admiração e os melhores votos para o novo ciclo.
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