Mensagem de Abertura
“As feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz” (Machado de Assis)
Aniversários
Passando para nova idade hoje, 6, Ted Maníglia Lauritzen... Amanhã, 7, Elizângela Granero Arantes... Na terça, 8, Isa Melém Coelho e Sebastião Manoel Ananias... Na quarta, 9, médico Otto Cesar Barbosa Júnior, Nilton Pinati Júnior, Marta Fradim e Miltinho Paranhos (Pedregulho)... Na sexta-feira,11, José de Andrade e Silva, e a jovem Caroline Souza Hilário... E no próximo sábado, 12, José de Carvalho e Renata Pessoni Borges. Abraço a todos.
Tudo Azul com a Sabesp
Até o próximo dia 10 deste mês de setembro, a Sabesp está oferecendo uma tabela de descontos para os consumidores que estão em débito com a companhia, e que não tenham sido renegociados. Vai de 10 por cento, a quem está em débito até 120 dias, até 100 por cento, acima de cinco anos. Esse grupo de dirigentes de Franca esteve no meu programa na Difusora, esclarecendo a respeito das dívidas e demais dúvidas. Estiveram comigo, Alex Veronez (gerente de Manutenção), Rafaela Teixeira (gerente de contas) e Gílson Mendonça (Gerente Regional).
Abraço ao casal líder do IANSA
Quem entrou em novo círculo de vida neste último final de semana, foi a fundadora e líder do IANSA, Eliane Bonine, ao lado de seu marido, Daniel Melo. Por isso e por tudo o que fazem por aquela instituição, o nosso abraço e todo apoio. Esse casal lidera um grupo de voluntários e de funcionários, que oferecem assistência completa, de hospedagem e alimentação para famílias no tratamento de câncer, e que chegam de várias cidades, e tudo é de graça. Merecem o apoio de toda a comunidade.
Dicas Práticas
Para tirar o chiclete que grudou no cabelo, passe clara de ovo que ele sai. Outra dica: Para descascar os ovos com facilidade, basta cozinha-los em água com sal. E mais: Para verificar se os ovos estão bem novos vão para o fundo. Os que já tiverem alguns dias ficarão boiando, e os que estão velhos virão à tona.
Tim-Tim
Vai daqui o nosso abraço à Elisângela Granero Arantes, que muda de idade amanhã, justamente no Feriado de 7 de Setembro. Chic, não é mesmo? Parabéns e o abraço ao maridão, empresário Edson Arantes Júnior, filhos e noras. Sigam sendo muito felizes.
Casal Criativo
Quando um deles é criativo, o outro costuma acompanhar e participar. É o caso do nosso amigo, o competente colorizador e restaurador de fotos Marcelo Fradim, que tem sempre ao lado, opinando e ajudando, a Marta Fradim, que a propósito aniversaria nesta semana. As fotos antigas que eles aplicam a restauração e cores ficam maravilhosas. Parabéns e um abraço a eles.
Especialista na Cirurgia Plástica
Esse jovem, mas já experiente cirurgião plástico, Dr. Antônio Marcos de Melo Júnior, é francano, mas residente agora em Ribeirão Preto, onde se formou pela USP, e vem se destacando pelo seu trabalho na Clínica Mello, especializada em saúde e longevidade. Filho do casal francano, Antônio Marcos de Melo e Maria Cristina, é nosso sobrinho (da Cida e meu), e casado com a Ana Terra, tem as filhas Antônia e Beatriz. Parabéns pela data e pelo sucesso profissional.
Casal Simpatia
Ele tem sido notícia todos os dias, mas hoje, além de sua popularidade no esporte, aparece ao lado da esposa, bonita e também simpática, Cristiane Pedro Garcia, que ontem festejou nova idade. O querido casal tem as filhas Maitê e Luma, além da Cristiane compartilhar dicas de viagens no seu perfil no Instagram. Parabéns e um abraço a todos.
Co-Piada
Os dois velhinhos, acima dos 80 anos, sentados num banco da praça conversando:
- Rapaz, eu não tenho conseguido deitar e dormir. Deito na cama e levo horas para dormir...
- Olha, pois eu durmo como um anjo.
- É mesmo? E o que você faz pra dormir?
- Eu tento fazer amor.
- E consegue fazer?
- Não... Mas eu fico tão cansado que eu durmo.
Arquivo do Tempo
Não me lembro o ano, mas já faz algum tempo, e aconteceu no Castelinho, quando aqui esteve o Zeca Pagodinho. Foi um evento com a cobertura da Rádio Difusora e do Comércio da Franca.
Faz parte agora do meu grande álbum de recordações.
Mensagem Final
“Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todo.s” (Salvador Allende).
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