Quem entrou em novo círculo de vida neste último final de semana, foi a fundadora e líder do IANSA, Eliane Bonine, ao lado de seu marido, Daniel Melo. Por isso e por tudo o que fazem por aquela instituição, o nosso abraço e todo apoio. Esse casal lidera um grupo de voluntários e de funcionários, que oferecem assistência completa, de hospedagem e alimentação para famílias no tratamento de câncer, e que chegam de várias cidades, e tudo é de graça. Merecem o apoio de toda a comunidade.

Dicas Práticas

Para tirar o chiclete que grudou no cabelo, passe clara de ovo que ele sai. Outra dica: Para descascar os ovos com facilidade, basta cozinha-los em água com sal. E mais: Para verificar se os ovos estão bem novos vão para o fundo. Os que já tiverem alguns dias ficarão boiando, e os que estão velhos virão à tona.