A Carreta da Saúde da Mulher realizou 225 atendimentos na primeira semana de funcionamento em Franca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 300 agendamentos no período, mas 75 pacientes não compareceram, o equivalente a 25% de absenteísmo.

Atendimentos

Entre os procedimentos realizados estão 203 mamografias e 30 ultrassonografias. As pacientes atendidas são moradoras de Franca e de outras seis cidades da região: Pedregulho, Cristais Paulista, Itirapuã, Ituverava, Igarapava e São José da Bela Vista.

A unidade está instalada no estacionamento do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e seguem até 18 de setembro.