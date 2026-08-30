Fechando o mês de agosto, eu não poderia deixar de abraçar meu querido amigo João Paulo Faleiros, que comemorou seu aniversário no último dia 16, em uma animada celebração ao lado da família e dos amigos mais íntimos.

Destaque no Grupo Magalu, onde atua como Senior Manager de Tecnologia e Produto, João Paulo exerce sua função com extrema competência e dedicação. Apaixonado pela família, é casado com Sônia Melo Faleiros e um paizão da linda Cecília.

Meu abraço mais que especial ao João Paulo e a toda a família, com votos de muitas felicidades, saúde e novas conquistas!