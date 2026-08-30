Arte e cultura
A arquiteta Renata Rezende prestigiou, em São Paulo, a abertura da exposição “Miró, Mestre das Formas”, na FAAP. A noite reuniu autoridades, empresários, jornalistas, artistas e celebridades, em uma prestigiada celebração da obra do mestre espanhol.
Entre os convidados, destaque para Joan Punyet Miró, neto de Joan Miró, que marcou presença no evento. Entre os anfitriões, Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da FAAP; Pilar Guillon Liotti, conselheira da instituição; e Dr. Antônio Bias Bueno Guillon, diretor-presidente da Fundação. Arte, cultura e prestígio!
Na foto, Renata Rezende com Joan Punyet Miró, neto de Joan Miró. Um luxo!
João Paulo
Fechando o mês de agosto, eu não poderia deixar de abraçar meu querido amigo João Paulo Faleiros, que comemorou seu aniversário no último dia 16, em uma animada celebração ao lado da família e dos amigos mais íntimos.
Destaque no Grupo Magalu, onde atua como Senior Manager de Tecnologia e Produto, João Paulo exerce sua função com extrema competência e dedicação. Apaixonado pela família, é casado com Sônia Melo Faleiros e um paizão da linda Cecília.
Meu abraço mais que especial ao João Paulo e a toda a família, com votos de muitas felicidades, saúde e novas conquistas!
Tarde especial
Uma experiência daquelas que ficam na memória! Tive uma tarde das mais agradáveis no evento Arte, Vinho e Gastronomia, no Caribe Gastrobar, a convite do casal proprietário, Pamela Tiney e Ton Pires.
Vinhos deliciosos, gastronomia cuidadosamente pensada e executada, a preciosa consultoria da arquiteta e artista plástica Gleida Dias, boa música e muita criatividade fizeram da experiência um verdadeiro deleite.
Amei cada detalhe e já estou esperando a próxima edição. Sucesso!
1º CIPMP movimenta Franca
Franca foi palco, no último dia 22, do 1º Congresso do Interior Paulista de Medicina e Podologia (CIPMP), realizado no Pádua Faria Hall. Idealizado por Rita Pacheco e sua família, o evento reuniu profissionais e estudantes da área da saúde em um dia de conhecimento, atualização e integração entre especialidades. Sucesso de público e repercussão, o congresso já deixou um gostinho de quero mais e prepara uma próxima edição ainda maior.
40 anos
Parabéns à querida Dra. Maria Paula Figueiredo Pereira, odontóloga referência em Franca e região, que celebra 40 anos de profissão ao lado de sua fiel escudeira, Silma Assis Gonçalves, seu braço direito e companheira de tantos anos.
Em uma bonita declaração, Maria Paula resumiu a emoção do momento: “Hoje, 29 de agosto, ao comemorar 40 anos de profissão, meu coração se enche de gratidão por ter você sempre ao meu lado. Obrigada por toda parceria, carinho e dedicação e por fazer parte dessa trajetória tão especial. Gratidão, Silma!”
Eu só tenho a agradecer a essa dupla, que cuida de mim e da minha família com toda competência e carinho.
Novo projeto
Gentil convite recebi do respeitado psicólogo, professor e neurocientista Ari Pedro Balieiro Júnior, que apresentou uma prévia de seu mais novo projeto, o “Volvi”, desenvolvido em parceria com o empresário Daniel Augusto Negri.
O projeto, apresentado a psiquiatras, psicólogos e profissionais da saúde, chega com a proposta de somar à evolução dos estudos e tratamentos em saúde mental, com ênfase na ansiedade. Uma iniciativa que promete contribuir muito para a área.
Adorei o convite e fui recebida com o carinho de sempre por Ari e sua esposa, também psicóloga, Valéria Balieiro. Sucesso nessa nova empreitada!
Mulheres em destaque
A força feminina esteve em evidência no VII Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica, realizado em São Paulo, em referência aos 20 anos da Lei Maria da Penha. O encontro reuniu importantes nomes da segurança pública paulista e trouxe à discussão os avanços e os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher.
Na foto, da esquerda para a direita, as delegadas Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); Juliana Bussacos, secretária de Segurança Pública da cidade de São Paulo; Márcia Shertzman, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo; Adriana Liporoni, secretária de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo; destaque para Jacqueline Valadares Alckmin, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Representatividade, experiência e compromisso em uma só foto!
Abraços
Abraços especiais aos queridos diretores da Nena Viagens, tradicional agência de turismo de Franca, que celebra neste ano seus 50 anos de história. A empresa leva o nome (apelido) da matriarca, Nena Herker de Souza, que ao lado do saudoso e querido marido, Ademir Sebastião Pedro de Souza, fundou a agência e construiu uma trajetória marcada pelo trabalho e pela dedicação. Desde o falecimento de Ademir, em 2021, os filhos Gustavo, Fabiano e Marcelo, que já atuavam nos negócios da família, assumiram a condução da empresa e agora celebram essa importante marca. Muito obrigada pela receptividade e pelo carinho. Que venham muitos outros anos de sucesso para essa família querida!
Clima sertanejo
O empresário Caio Barbosa comemorou nova idade, no último dia 25, no melhor clima sertanejo! Para celebrar, esteve na famosa Festa do Peão de Barretos, na noite do dia 23, curtindo o show de Gusttavo Lima ao lado da namorada, a influencer Isabela Andrade. O casal aproveitou a festa direto do Camarote Brahma e amou a experiência. Parabéns, Caio!
Novo ciclo
Destaque como professor de moda e proprietário da Escola de Moda e Arte DiFranco, Franco Barbosa comemorou nova idade cercado pelo carinho da família, dos amigos e de seu amado, o psicólogo e escritor Júlio Cezar de Souza.
Dono de extremo bom gosto e muita simpatia, Franco vem fazendo um belo trabalho à frente da escola e de importante projeto social, formando e preparando tantas mulheres para o mercado de trabalho. Desejo um novo ciclo repleto de alegria e ainda mais sucesso!
Presença especial
As meninas do Instituto Kiai-Kan de Judô fizeram questão de prestigiar a noite tão especial da Corrente do Bem, do Grupo Mulheres do Brasil, que aconteceu no dia 28 de agosto, no LuizaLabs. Ao lado da fundadora e diretora da instituição, a sensei Luzia Laurence Souza, estiveram as alunas Ana Miranda, Laila Macedo e Vitória Caetano, levando carinho e muita energia boa para a celebração.
Fiquei muito feliz em conhecê-las e, mais ainda, em receber tanto carinho. Foi uma alegria ter vocês comigo nessa noite especial!
Trio em cena
Entre Bahia, São Paulo e novos projetos, o trio segue em movimento. Duda Baldochi e Gabs Ribeiro, da TREMENDA Produtora, que atualmente residem em Arraial d’Ajuda (BA), e a talentosa maquiadora Tati Ferraro, do Espaço Ferraro, estiveram juntos em São Paulo, ao lado de uma grande equipe, para a produção da nova campanha da Reise, marca de calçados masculinos de Franca.
Realizado em estúdio, o trabalho reuniu os três profissionais, que têm uma longa trajetória de amizade e parceria criativa. Entre direção, produção e beleza, cada um trouxe seu talento para a campanha, reforçando a sintonia que os une e a atuação do trio em projetos e marcas de diferentes regiões do país.
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