Vamos abraçando desde já, o grande Hélio Rubens Garcia, atleta e esportista, reconhecido como um dos maiores nomes do esporte brasileiro e orgulho de todos os francanos. Ele passa para uma nova idade, em torno dos 8.5, na quarta-feira desta semana. Conhecido em todo o Brasil e no exterior, como um dos maiores jogadores e capitão da Seleção Brasileira de Basquete por vários anos. Passou depois a técnico, substituindo o grande Pedroca, além de ter sido um destaque no FutSal e outros esportes. Maridão da Maria Helena e pai do Helinho, agora técnico da Seleção Nacional. Abraço aos dois ídolos, e à família que sempre tive o prazer de desfrutar da amizade de todos eles.

Dicas Práticas

Para tirar manchas de ferrugem: 3 colheres de sopa de vinagre branco, mais 3 colheres de sopa de limão mais uma colher de sopa de detergente incolor. Despeje na mancha e deixe agir. E mais: Para tirar mancha de mofo, para cada litro de água sanitária, colocar uma xícara de chá de açúcar. Mexer bem e deixar a roupa de molho por cerca de uma hora. Pode ser usado também nas roupas de cor, que não desbota.