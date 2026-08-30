Mensagem de Abertura
Toda caminhada começa com um passo, e as mais altas torres começam no chão.” (Provérbio chinês)
Aniversários
Começando nova idade hoje, 30, o amigo Zé Verdura, o João Berbel e Viviane Simões Baldochi... Amanhã, 31, Aloísio Hilário de Oliveira, Marcos Comparini Júnior e Edward Carlos Teixeira... Na terça, 1º de setembro, dona Aparecida Pires, Marcelo Pedro de Souza, Marcelo Guillen e Laura Ribeiro... Na quarta, 2, Hélio Rubens Garcia, Alcides Santos (Rifaina), Ricardinho Hajel e Adriano Costa... Na quinta, 3, Nelise Luques, dona Edna Meneghetti Comparini, Tony Graciano, Maurício Buffa e Adriel Cunha... Na sexta-feira, 4, Padre Jamil Alves de Souza, Eliane Aparecida Bonine (Iansa) e Waldemar de Morais... E no próximo sábado, 5, Bárbara Navarro Miranda, Mateus Garcia Silva, Cristiane Pedro Garcia, Danilo Ribeiro, Fausto Púglia e Nadia Luz. Abraço a todos.
Zé Verdura e esposa Rita
Hoje é dia de estar abraçando um amigo e pessoa das mais conhecidas, que está mudando de idade com muita alegria. Falo do José Donizete Oliveira, mas que todos conhecem como Zé Verdura. O seu prazer é estar recebendo, servindo e conversando com sua clientela no já famoso restaurante Muringa Gelada, na esquina da Hélio Palermo e Evangelista de Lima. O ambiente, que é totalmente familiar, conta sempre com o apoio da esposa Rita e a filha Cássia. Parabéns ao querido Zé Verdura e o abraço a todos.
Parabéns ao grande Hélio
Vamos abraçando desde já, o grande Hélio Rubens Garcia, atleta e esportista, reconhecido como um dos maiores nomes do esporte brasileiro e orgulho de todos os francanos. Ele passa para uma nova idade, em torno dos 8.5, na quarta-feira desta semana. Conhecido em todo o Brasil e no exterior, como um dos maiores jogadores e capitão da Seleção Brasileira de Basquete por vários anos. Passou depois a técnico, substituindo o grande Pedroca, além de ter sido um destaque no FutSal e outros esportes. Maridão da Maria Helena e pai do Helinho, agora técnico da Seleção Nacional. Abraço aos dois ídolos, e à família que sempre tive o prazer de desfrutar da amizade de todos eles.
Dicas Práticas
Para tirar manchas de ferrugem: 3 colheres de sopa de vinagre branco, mais 3 colheres de sopa de limão mais uma colher de sopa de detergente incolor. Despeje na mancha e deixe agir. E mais: Para tirar mancha de mofo, para cada litro de água sanitária, colocar uma xícara de chá de açúcar. Mexer bem e deixar a roupa de molho por cerca de uma hora. Pode ser usado também nas roupas de cor, que não desbota.
Elisa, a eterna Miss Franca
Quem passou para nova idade nesta última sexta-feira foi a Elisa Mieli Gosuen Pêra, lembrada sempre como eterna Miss Franca, por ter chegado inclusive ao segundo lugar num dos concursos de Miss Estado de São Paulo. Era filha do ex-prefeito de Franca e ex-deputado, Onofre Sebastião Gosuen. Elisa casada com o empresário Nelinho Pêra. Abraço à Elisa e filhos.
Homenagem à Família Samello
A Câmara Municipal de Franca, por iniciativa do vereador Marcelo Tiddy, prestou homenagem à Família Samello, que foi durante cerca de um século o nome mais conhecido da indústria calçadista, conhecida em quase todo o mundo. Quem sempre esteve à frente foi o empresário Wílson Sábio de Melo. Compareceram filhos e netos da Família Samello.
Vice-prefeito de Rifaina
Recebendo nosso abraço por mais um ciclo de vida, o atual vice-prefeito de Rifaina, Alcides Diniz dos Santos, conhecido como Cidinho, e pessoa querida de todos nós, recebendo sempre a todos com muita atenção. Por isso mesmo, a nossa homenagem a ele, com a esposa Eliza. Sigam sempre felizes.
Co-Piada
O jovem soldado ia partir para a guerra, e muito ciumento resolveu colocar um cinto de castidade na sua belíssima noiva, para ninguém transar com ela. Mas, ele pensou melhor, e viu que não era justo aquilo, já que podia morrer na guerra e ela, muito jovem, ia ficar sem ninguém. Resolveu então entregar a chave para seu amigo mais fiel, e se ele morresse podia entregar a chave a outro pretendente do cinto de segurança. No dia da partida, ele mal tinha cavalgado uns 20 metros, e ouviu a voz do amigo, que corria desesperadamente em seu encalço:
- O que aconteceu?
- Amigo, você deixou a chave errada.
Arquivo do Tempo
Meu grande ídolo como cantor sempre foi Nélson Gonçalves. E uma de suas derradeiras apresentações foi no salão da AEC-Centro, e foi quando fiz questão de conversar com ele por um bom tempo, minutos antes de começar o show. O presidente da AEC, na época, era o saudoso amigo José Finardi Garcia, e tudo ficou mais fácil. Lá estava comigo o colega e amigo Renato Valim. Guardo como uma das melhores recordações.
Mensagem Final
Quando percebemos que cada novo dia não representa um dia a mais, mas um dia a menos, o momento presente se torna infinitamente precioso. (A.D.)
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