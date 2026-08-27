O Franca Basquete venceu o Mogi das Cruzes por 86 a 78 na noite desta quinta-feira, 27, no ginásio “Pedrocão”, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Com o resultado, a equipe francana terminou a etapa na liderança da competição.

As duas equipes encerraram a primeira fase com seis vitórias e uma derrota. No critério de desempate, definido pelo confronto direto, o Franca ficou com a primeira colocação.

Franca abre vantagem, mas Mogi reage

O time francano começou melhor e venceu o primeiro quarto por 24 a 12. Vini Santos teve bom volume de jogo, enquanto Rafael Mineiro se destacou nos rebotes.