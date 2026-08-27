O Franca Basquete venceu o Mogi das Cruzes por 86 a 78 na noite desta quinta-feira, 27, no ginásio “Pedrocão”, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Com o resultado, a equipe francana terminou a etapa na liderança da competição.
As duas equipes encerraram a primeira fase com seis vitórias e uma derrota. No critério de desempate, definido pelo confronto direto, o Franca ficou com a primeira colocação.
Franca abre vantagem, mas Mogi reage
O time francano começou melhor e venceu o primeiro quarto por 24 a 12. Vini Santos teve bom volume de jogo, enquanto Rafael Mineiro se destacou nos rebotes.
No segundo período, o Mogi reagiu e venceu a parcial por 22 a 14. Com isso, o Franca foi para o intervalo com vantagem de quatro pontos: 38 a 34.
O terceiro quarto foi equilibrado. A mesma situação se repetiu nos dez minutos finais, quando as equipes se alternaram na liderança.
Decisão na prorrogação
O quarto período terminou empatado em 73 a 73, levando a partida para a prorrogação.
No tempo extra, o Franca foi superior e venceu por 13 a 5. A vitória no Pedrocão garantiu à equipe a primeira colocação da fase de classificação.
Von Haydin foi o cestinha da partida, com 23 pontos para o Mogi. Pelo Franca, Vini Santos foi o maior pontuador, com 22.
A Federação Paulista de Basquete deve divulgar nas próximas horas a tabela das quartas de final.
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