Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, conhecido como "Gaúcho", morreu após ser atropelado durante a madrugada desta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Cristais Paulista. Morador de Pedregulho, ele trabalhava como catador de materiais recicláveis e era conhecido na comunidade pelo carinho com os animais.
Gaúcho vivia em uma cabana simples próxima à primeira entrada de Pedregulho. Ele era frequentemente visto acompanhado de animais e realizando a coleta de materiais recicláveis.
Segundo o motorista de um Chevrolet Cruze preto, não foi possível visualizar a vítima a tempo de evitar o atropelamento. Gaúcho estaria parado no meio da rodovia, durante a noite, em um trecho com pouca iluminação.
Ao lado dele estava uma bicicleta que havia ganhado de presente poucos dias antes.
A notícia provocou comoção entre moradores que conheciam a rotina de Gaúcho. Além do trabalho como catador, ele era especialmente lembrado pelo cuidado com os animais, que frequentemente o acompanhavam pelas ruas e arredores do município.
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