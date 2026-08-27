Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, conhecido como "Gaúcho", morreu após ser atropelado durante a madrugada desta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Cristais Paulista. Morador de Pedregulho, ele trabalhava como catador de materiais recicláveis e era conhecido na comunidade pelo carinho com os animais.

Gaúcho vivia em uma cabana simples próxima à primeira entrada de Pedregulho. Ele era frequentemente visto acompanhado de animais e realizando a coleta de materiais recicláveis.

Segundo o motorista de um Chevrolet Cruze preto, não foi possível visualizar a vítima a tempo de evitar o atropelamento. Gaúcho estaria parado no meio da rodovia, durante a noite, em um trecho com pouca iluminação.