27 de agosto de 2026
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LUTO

'Gaúcho', catador de Pedregulho, é o ciclista morto na Portinari

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/GCM de Pedregulho
Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, ao lado dos animais
Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, ao lado dos animais

Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, conhecido como "Gaúcho", morreu após ser atropelado durante a madrugada desta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Cristais Paulista. Morador de Pedregulho, ele trabalhava como catador de materiais recicláveis e era conhecido na comunidade pelo carinho com os animais.

Gaúcho vivia em uma cabana simples próxima à primeira entrada de Pedregulho. Ele era frequentemente visto acompanhado de animais e realizando a coleta de materiais recicláveis.

Segundo o motorista de um Chevrolet Cruze preto, não foi possível visualizar a vítima a tempo de evitar o atropelamento. Gaúcho estaria parado no meio da rodovia, durante a noite, em um trecho com pouca iluminação.

Ao lado dele estava uma bicicleta que havia ganhado de presente poucos dias antes.

A notícia provocou comoção entre moradores que conheciam a rotina de Gaúcho. Além do trabalho como catador, ele era especialmente lembrado pelo cuidado com os animais, que frequentemente o acompanhavam pelas ruas e arredores do município.

Leia mais: Ciclista de 59 anos morre atropelado na rodovia Cândido Portinari

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