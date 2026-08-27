Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, morreu após ser atropelado por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, no km 419, próximo ao trevo de Jeriquara e de um posto de combustível, a 11 km de Franca.

Segundo o registro policial, Sérgio estava parado no meio da rodovia durante a noite, em um trecho com pouca iluminação, ao lado de uma bicicleta, quando foi atingido por um Chevrolet Cruze preto. O motorista informou que não conseguiu visualizar a vítima a tempo de evitar o atropelamento.

Após o acidente, o condutor parou o veículo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O médico responsável pelo atendimento constatou a morte de Sérgio ainda no local.