Sérgio Antônio de Faria, de 59 anos, morreu após ser atropelado por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, no km 419, próximo ao trevo de Jeriquara e de um posto de combustível, a 11 km de Franca.
Segundo o registro policial, Sérgio estava parado no meio da rodovia durante a noite, em um trecho com pouca iluminação, ao lado de uma bicicleta, quando foi atingido por um Chevrolet Cruze preto. O motorista informou que não conseguiu visualizar a vítima a tempo de evitar o atropelamento.
Após o acidente, o condutor parou o veículo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O médico responsável pelo atendimento constatou a morte de Sérgio ainda no local.
O motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ele foi ouvido e liberado.
Dentro da carteira da vítima, os policiais encontraram um papel com um número de telefone e o nome Paula, o que pode auxiliar na localização de familiares.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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