Vale destacar também o encontro de Dante com o ex-jogador de futebol Cafu, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e considerado um dos grandes nomes da história do futebol na posição em que atuou. Cafu também foi homenageado com o honroso prêmio, tornando o encontro ainda mais especial e marcante durante a passagem por Roma.

Angélica

No dia 18 de agosto, quem comemora mais um ano de vida é Angélica Miranda Vargas, assistente da presidência do Magazine Luiza, profissional dedicada, competente e muito querida por todos que têm o privilégio de conviver com ela. São 30 anos de uma trajetória construída com comprometimento e carinho pelo trabalho. Angélica é casada com o ex-jogador de basquete e nosso querido e inesquecível José Vargas, nesta coluna ela recebe meu abraço especial, com votos de muita saúde, alegrias e um novo ciclo repleto de coisas boas. Parabéns, Angélica!