Reconhecimento internacional
Um reconhecimento que enche Franca de orgulho! O médico oftalmologista Dr. Dante Baboni, à frente do Hospital Oftalmológico de Franca, recebeu um importante reconhecimento internacional em Roma, na Itália. No dia 8 de agosto, o Oftalmocenter foi homenageado com o Top Of Business, premiação concedida pelo International Business Institute (IBI), em cerimônia realizada no luxuoso Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Uma noite especial que celebrou a excelência e a trajetória de profissionais e empresas que se destacam em suas áreas. Dr. Dante esteve acompanhado da esposa, a advogada Carol Pazian Baboni e viveu esse momento especial que coloca o nome de Franca em evidência no cenário internacional. Uma conquista que reconhece sua dedicação, visão e trabalho à frente da oftalmologia e que merece ser celebrada!
Inesquecível
O casal teve ainda a companhia preciosa dos filhos, Heitor, que comemorou aniversário no dia 9 de agosto, e Maria Helena, que esbanjou charme com seus looks no melhor estilo “La Dolce Vita” durante os dias em Roma. Foram dias inesquecíveis em família, cercados de beleza, celebração e, principalmente, da emoção de ver o pai receber tão importante reconhecimento internacional. Um momento para guardar na memória e celebrar juntos!
Encontro
Vale destacar também o encontro de Dante com o ex-jogador de futebol Cafu, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e considerado um dos grandes nomes da história do futebol na posição em que atuou. Cafu também foi homenageado com o honroso prêmio, tornando o encontro ainda mais especial e marcante durante a passagem por Roma.
Angélica
No dia 18 de agosto, quem comemora mais um ano de vida é Angélica Miranda Vargas, assistente da presidência do Magazine Luiza, profissional dedicada, competente e muito querida por todos que têm o privilégio de conviver com ela. São 30 anos de uma trajetória construída com comprometimento e carinho pelo trabalho. Angélica é casada com o ex-jogador de basquete e nosso querido e inesquecível José Vargas, nesta coluna ela recebe meu abraço especial, com votos de muita saúde, alegrias e um novo ciclo repleto de coisas boas. Parabéns, Angélica!
Delícias
O Empório Rossato, com Isa, Claudia e Fernando Rossato, cuidou das delícias do nosso happy hour, enquanto a Nobre’s Doceria, pelas mãos da competente Vânia Inácio, encantou a todos com seus doces especiais e ainda preparou um lindo e irresistível bolo para o parabéns surpresa que organizaram para esta colunista que vos escreve. Foi emoção pura!
Na foto, Isa Rossato, diretora do Empório Rossato, com a irmã Maria Fernanda.
Celebrando
No final da tarde da última sexta-feira, 14 de agosto, reuni parte do meu “time”, formado por familiares e amigos que estão comigo desde os tempos de Patrícia e Mauro nas Noites EP e que continuam ao meu lado nesta caminhada dos últimos anos. Juntos, fomos celebrar com uma experiência incrível no Provence Spa, a convite dos queridos empreendedores Keila Junqueira e Ton Meneghini. O espaço belíssimo do Provence foi o cenário perfeito para momentos mais que especiais.
Gratidão
Foi uma tarde para celebrar a vida, as amizades e, principalmente, as pessoas que fazem parte dessa história. E agora, seguimos juntos rumo ao dia 23 de outubro, no Villa Eventos, para mais uma edição da tradicional Noite EP, com as surpresas que estamos preparando para a nossa noite de gratidão e reconhecimento. E as belíssimas orquídeas da Patrícia Flores.
Agradeço aos anfitriões, Keila e Ton, que fizeram dessa tarde um momento inesquecível!
Parabéns
A empreendedora Chris Ferri, que dirige com maestria a Liliko Flores e Presentes, comemorou mais um ano de vida no dia 12 de agosto, cercada pelo carinho do marido, Alexandre Arruda, e dos filhos, Gabriel e Mateus. Chris segue com talento e dedicação o legado deixado pelo pai, Aureliano de Paula Borges, o internacional Liliko, mantendo viva uma história de tradição e empreendedorismo que faz parte de Franca. À frente da empresa, vem escrevendo sua própria trajetória e fazendo muito bonito, deixando-o seus pais Magda e Liliko Chris cheios de orgulho. Nesta coluna, meu abraço especial e os votos de muita saúde, alegrias e sucesso sempre!
25 anos
O Centro de Voluntários de Franca celebra 25 anos de uma bonita história de dedicação, solidariedade e cuidado com o próximo. A comemoração acontece no dia 18 de agosto, no Espaço Royal, reunindo convidados para uma noite especial em homenagem a essa trajetória.
À frente desse trabalho está a presidente Dalila Barini, que, ao lado de uma equipe de voluntários comprometidos, vem fazendo a diferença e fortalecendo diariamente essa importante corrente do bem. São 25 anos de histórias, encontros e muitas vidas transformadas pelo trabalho voluntário.
Agradeço o convite para participar dessa celebração tão significativa e deixo aqui meu reconhecimento a Dalila e a todos os voluntários que dedicam tempo, carinho e amor a essa causa. Que venham muitos outros anos dessa linda missão!
Encontro especial
Encontro especial durante o Summit Mulheres nas Profissões, em São Paulo, foi com minha querida amiga Cida Trajano. Tive ainda a alegria de reencontrar sua filha, Flávia Trajano, médica da saúde do tradicional Hospital Sírio-Libanês, e conhecer Lili Cunha, coordenadora médica de Saúde Ocupacional do mesmo hospital. Momentos assim, que unem amizade, reencontros e novas conexões, tornam experiências como essa ainda mais especiais. Foi um prazer estar com vocês!
Bom demais
No dia 22 de agosto, a Fazenda Califórnia, em São José da Bela Vista, será cenário de uma noite especial, reunindo gastronomia, música e a tradição do interior. A convite dos queridos Luís César Pucci e Letícia Rosa, estarei no Costelão de Chão da Fazenda Califórnia 53, que acontece das 18h à meia-noite, em uma atmosfera de muito sabor e encontros.
O tradicional costelão de chão será a estrela da noite, acompanhado de arroz, feijão gordo, mandioca e salada, além de música ao vivo com o cantor Waguinho. Uma experiência pensada para reunir família e amigos e celebrar as delícias e o acolhimento da vida no campo.
Convite
Na foto, o casal Letícia e Luís César com os filhos Bernardo e Maria Rosa, uma família querida que abre as porteiras da Fazenda Califórnia para receber os convidados. Muito obrigada pelo convite, queridos! Será um prazer estar com vocês e viver essa experiência tão especial.
Agenor
O empresário e presidente da Apae Franca, Agenor Gado, comemorou nova idade no dia 10 de agosto, cercado pelo carinho da esposa, Adriane, de familiares, amigos e de tantos admiradores de sua trajetória. Brilhante e dedicado no papel que desempenha à frente da instituição, Agenor vem deixando sua marca ao longo dos anos pelo comprometimento e pelo trabalho realizado em prol da Apae. Nesta coluna, o nosso abraço especial e os votos de muitas felicidades, saúde e novas conquistas!
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