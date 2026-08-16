Mensagem de Abertura

“Antes de olhar para o que ainda falta, lembre-se de agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por você e sua família” (Andreia Friques)

Aniversários

Nesse domingo, 16, é o aniversário da Maria Amélia Assis, do Cícero Prado e do André Szabo... Amanhã, 17, Sérgio Antônio Leonardi e o antigo bispo de Franca, Dom Pedro Luís Stringhini... Na terça, 18, Renata Sanches Valerini, Mathias Taveira, Luís Cláudio Coelho, Rafael Garcia Silva, Lucinha Correa e a cabeleireira Edna Ferreira... Na quarta,19, Divaldo Moreira e Rita Jorge... Na quinta, 20, Arnaldinho Eleotério, a colega Eunice Rezende, Angélica Vargas, Sérgio Reche e o ex-prefeito de Rifaina, Abrão Bisco... Na sexta-feira, 21, Antônio Marcos de Melo e Gustavo Ciciliani... E no próximo sábado, 22, Lucas Navarro Castelo, o ex-prefeito Sídnei Franco da Rocha, o empresário Armando Antônio Rizatti, Sirlei Bernardineli, Orivaldo Donzeli e Dilu Jacinto. Abraço a todos.

Aniversário de Pedregulho