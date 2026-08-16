Mensagem de Abertura
“Antes de olhar para o que ainda falta, lembre-se de agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por você e sua família” (Andreia Friques)
Aniversários
Nesse domingo, 16, é o aniversário da Maria Amélia Assis, do Cícero Prado e do André Szabo... Amanhã, 17, Sérgio Antônio Leonardi e o antigo bispo de Franca, Dom Pedro Luís Stringhini... Na terça, 18, Renata Sanches Valerini, Mathias Taveira, Luís Cláudio Coelho, Rafael Garcia Silva, Lucinha Correa e a cabeleireira Edna Ferreira... Na quarta,19, Divaldo Moreira e Rita Jorge... Na quinta, 20, Arnaldinho Eleotério, a colega Eunice Rezende, Angélica Vargas, Sérgio Reche e o ex-prefeito de Rifaina, Abrão Bisco... Na sexta-feira, 21, Antônio Marcos de Melo e Gustavo Ciciliani... E no próximo sábado, 22, Lucas Navarro Castelo, o ex-prefeito Sídnei Franco da Rocha, o empresário Armando Antônio Rizatti, Sirlei Bernardineli, Orivaldo Donzeli e Dilu Jacinto. Abraço a todos.
Aniversário de Pedregulho
Nossa querida Pedregulho está comemorando seus 129 anos de existência, tendo como seu atual prefeito, o advogado Carlos Eduardo Teixeira, carinhosamente tratado como doutor Cacá. Uma das festividades aconteceu ontem, na sede da Loja Maçônica, com mais um tradicional Encontro de Pedregulhenses ausentes e presentes. Deixo aqui meu abraço às autoridades e população de Pedregulho, que é minha terra natal. Na foto, o prefeito Cacá e seu secretário da Educação, o jovem professor Edgar Ajax.
Com nova idade
Desde ontem, 15 de agosto, está com nova idade nossa querida Camila Pizzo. Neta da saudosa Sônia Menezes Pizzo (Patrícia), ela segue mantendo o comando das atividades sociais na cidade, além de produtora em geral, com seu Cazza Eventos. Com aquele seu jeito amável de se relacionar com as pessoas, ela vem mantendo em alta sua carreira social profissional. Parabéns, torcemos por ela.
Dicas Práticas
Para tirar manchas de frutas de tecidos, use uma mistura de água morna, leite azedo e sumo de um limão. Outra dica: Para tirar manchas de gordura de tecidos, aplique nos locais manchados uma gema dissolvida em pouco de água. E outra: para tirar manchas de tinta de caneta em tecidos, deixe-os de molho no leite ou umedeça o local manchado com um pano embebido em vinagre. Depois, enxugue sem esfregar.
Casal atuante e querido
Está em novo ciclo de vida esta semana, a professora Maria Renata Sanches Valerini, casada com o corretor de imóveis Paulo Valerini, casal perfeitamente integrado às atividades da paróquia de Santa Luzia, no bairro São Joaquim. Renata é filha do saudoso professor José Sanches Neto e da professora aposentada Benedita Ferreira Sanches, que é cuidada com muito carinho pela filha. Nosso abraço ao casal, filhos e netos.
Centro de Voluntários da Saúde: 25 anos
O Centro de Voluntários da Saúde, funcionando e atendendo junto ao Hospital do Câncer, está completando 25 anos de atividades, com um trabalho maravilhoso de assistência a pessoas necessitadas desse apoio. É um grupo de voluntários, que já passaram por lá ou sabe dessa luta, e dedicam uma parte de seu tempo ao voluntariado. A comemoração será nesta próxima terça-feira,18, a partir das 19 horas no Espaço Royal, na Presidente Vargas,2270. O convite vem através da presidente, Dalila Abrão Barini. Parabéns a todos.
Tim-Tim
Ele é daquelas pessoas festeiras por natureza, e principalmente depois que se tornou sócio do Saulo Augusto de Souza no Bar Nostravamus. Gustavo Cicciliani já está festejando com bastante chope, a nova idade que chega quando sextar novamente. Então, vai daqui nosso abraço desde já, e que siga bastante feliz.
Casal Ítalo-Brasileiro
Esse é um verdadeiro casal ítalo-brasileiro, tendo morada na Sardenha por muitos anos, e após se aposentarem, vieram para o Brasil, onde residem em Franca já há vários anos. Conheci o Mário há uns 30 anos, numa viagem que fizemos juntos, e depois nos tornamos amigos, tanto dele como da Neuza, sua esposa brasileira, e que aniversariou nesta última semana. Parabéns e um abraço ao casal.
Festa de Achiropita
Hoje é o derradeiro dia da movimentada Festa de Nossa Senhora de Achiropita, que acontece desde sexta-feira, e pela 21ª vez no Calçadão da Voluntários, ao lado do Magazine Luiza até à Praça 9 de julho. As barracas estão montadas ali, com vários tipos de comidas típicas e músicas italianas ao vivo. Hoje funciona desde cedo até a noite. No comando o casal que preside a Sociedade Italiana em Franca, o empresário Luís Barduco e Zarife.
Co-Piada
Um jovem fazendeiro, criador de cabras leiteiras, convidou um amigo que era ventríloquo para divertir as crianças na sua fazenda. Um dos peões, que costumava andar com as cabras e também roubar leite e vender, viu o ventríloquo conversando com todos os animais, chegou perto, e quando notou que as cabras podiam falar, ele logo disse pro rapaz:
- Não acredita em tudo o que essas cabras falam não, que aí é tudo mentirosa!
Arquivo do Tempo
Lá pelos anos 1980, esse grupo de empresários do setor de indústria e comércio de Franca este reunido, e aconteceu o registro, que ficou como arquivo do tempo. Vamos conferir, sempre da esquerda para a direita:
Osmil, Gutemberg, Moacir Bastos, Michel Sad, Maurício Ribeiro, Elil Palermo, Paulo Rubens de Almeida, Sílvio Martins, Antônio Humberto Coelho, Waldir Serafim e Camilo Pinheiro.
Boa parte deles já está no andar de cima.
Mensagem Final
Parece uma intuição, mas é Deus te avisando. Parece um atraso, mas é Deus te mostrando que a hora não era aquela. Parece um plano que deu errado, mas é Deus com outro plano melhor. Parece uma perda, mas é Deus e livrando. Tem Deus em cada canto da sua vida! Perceba, confie e agradeça.
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