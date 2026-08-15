O Franca Basquete derrotou o Corinthians por 79 a 77, na tarde deste sábado, 15, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista de Basquete. O confronto reuniu as duas equipes invictas na competição até então, mas a equipe francana levou a melhor e chegou à quarta vitória consecutiva.
O Franca foi superior na primeira etapa, comandado pelo armador uruguaio Luciano Parodi, que anotou dez pontos, três rebotes e três assistências antes do intervalo. Vini Santos contribuiu com nove pontos, enquanto Lucas Siewert e David Jackson marcaram sete cada. Mineiro também teve boa participação, com seis pontos. Pelo Corinthians, Gemadinha foi o destaque ofensivo, com 12 pontos no primeiro tempo.
Com um jogo coletivo eficiente, o time francano foi para o intervalo vencendo por 45 a 36.
Na volta dos vestiários, o Corinthians reagiu e conseguiu virar o placar, apoiado nas atuações dos pivôs Gabriel Novaes e Leal, além dos armadores Gemadinha e Elinho.
No entanto, o Franca voltou a crescer no último quarto. Mineiro e David Jackson lideraram a reação ao lado de Parodi, que terminou a partida com 20 pontos e dividiu a artilharia do confronto com Gemadinha. A equipe francana retomou a vantagem nos minutos finais e confirmou a vitória por 79 a 77.
Com o resultado, o Franca permanece invicto e assume a liderança do Campeonato Paulista. Já o Corinthians sofre a primeira derrota e cai para a segunda colocação.
O próximo compromisso do Franca Basquete será na quinta-feira, às 19h, no ginásio Pedrocão, diante do Pinheiros. Antes disso, o Corinthians busca a reabilitação na quarta-feira, às 20h, contra o Paulistano, novamente no Wlamir Marques.
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