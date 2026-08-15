O Franca Basquete derrotou o Corinthians por 79 a 77, na tarde deste sábado, 15, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista de Basquete. O confronto reuniu as duas equipes invictas na competição até então, mas a equipe francana levou a melhor e chegou à quarta vitória consecutiva.

O Franca foi superior na primeira etapa, comandado pelo armador uruguaio Luciano Parodi, que anotou dez pontos, três rebotes e três assistências antes do intervalo. Vini Santos contribuiu com nove pontos, enquanto Lucas Siewert e David Jackson marcaram sete cada. Mineiro também teve boa participação, com seis pontos. Pelo Corinthians, Gemadinha foi o destaque ofensivo, com 12 pontos no primeiro tempo.

Com um jogo coletivo eficiente, o time francano foi para o intervalo vencendo por 45 a 36.