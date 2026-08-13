O Franca Basquete conquistou a terceira vitória no Campeonato Paulista de 2026 ao derrotar o Paulistano por 78 a 74 na noite desta quinta-feira, 13, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes. A equipe comandada por Helinho Garcia abriu vantagem durante a partida, mas precisou segurar a reação do adversário no fim.
Franca abre vantagem
O Franca venceu o primeiro quarto por 24 a 17, abrindo sete pontos de vantagem. O Paulistano reagiu, diminuiu a diferença e chegou a liderar o placar, mas a equipe francana terminou o primeiro tempo à frente, por 43 a 40.
No terceiro quarto, o Franca voltou a controlar a partida e ampliou a vantagem. A equipe venceu o período por 26 a 15 e chegou ao último quarto com 14 pontos de frente, em 69 a 55.
A vantagem francana chegou a 16 pontos no último período. O Paulistano, porém, reagiu e reduziu a diferença para apenas dois pontos nos minutos finais.
Mesmo perdendo o último quarto por 19 a 9, o Franca conseguiu administrar a vantagem e confirmou a vitória fora de casa por 78 a 74.
Estreantes são destaques
Os estreantes na competição estadual Nano Parodi e David Jackson foram alguns dos destaques da equipe francana. Parodi anotou 11 pontos, enquanto David Jackson marcou 12, mesma pontuação de Lucas Siewert e Reynan.
Líder, o Franca Basquete volta a jogar pelo Campeonato Paulista neste sábado, 15, às 16h, contra o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A equipe busca a quarta vitória consecutiva na competição.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.