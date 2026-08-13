O Franca Basquete entra em quadra nesta quinta-feira, 13, em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Paulistano, às 20h, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada da competição. O Franca venceu os dois primeiros jogos e tem 100% de aproveitamento.
O confronto será disputado fora da capital porque o Paulistano está mandando seus jogos neste início do Estadual em Mogi das Cruzes, enquanto o Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, passa por reformas.
Para tentar manter a campanha perfeita, o técnico Helinho Garcia poderá promover duas estreias na competição: a do armador uruguaio Nano Parodi e a do ala/armador norte-americano David Jackson.
Parodi foi um dos primeiros jogadores a se apresentar ao Franca, mas precisou passar por tratamento de uma pequena lesão decorrente da temporada passada. O armador também realizou um período de aprimoramento físico antes de ficar à disposição.
“Estou me sentindo muito bem. Faz duas semanas que estou trabalhando com o time. A equipe está se entrosando e acho que está todo mundo na pegada para achar o melhor para o time. Fisicamente estou me sentindo bem, com muita ansiedade para jogar”, afirmou Parodi.
David Jackson também pode estrear
David Jackson chegou ao clube no último fim de semana, mas vinha seguindo uma programação de treinamentos durante o período de férias nos Estados Unidos.
O ala/pivô Lucas Siewert, poupado na partida anterior, também viajou com a delegação e pode ser opção para Helinho Garcia.
A partida desta quinta-feira abre uma sequência de dois compromissos fora de casa para o Franca. Depois de enfrentar o Paulistano, a equipe segue para a capital paulista, onde encara o Corinthians no sábado, 15, às 16h, no ginásio Wlamir Marques.
Para os dois jogos, a delegação francana conta com Nano Parodi, Reynan, David Jackson, Rafael Mineiro, Lucas Siewert, Andrezão e os jogadores das categorias de base Hugo Nicolini, Vini Santos, Piá, Alê e Kelwin da Silva.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.