O Franca Basquete entra em quadra nesta quinta-feira, 13, em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Paulistano, às 20h, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada da competição. O Franca venceu os dois primeiros jogos e tem 100% de aproveitamento.

O confronto será disputado fora da capital porque o Paulistano está mandando seus jogos neste início do Estadual em Mogi das Cruzes, enquanto o Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, passa por reformas.

Para tentar manter a campanha perfeita, o técnico Helinho Garcia poderá promover duas estreias na competição: a do armador uruguaio Nano Parodi e a do ala/armador norte-americano David Jackson.