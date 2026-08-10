O Franca Basquete fará nesta semana os dois primeiros jogos fora de casa pelo Campeonato Paulista 2026. A equipe enfrenta o Paulistano nesta quinta-feira, 13, às 20h, no ginásio "Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes, e o Corinthians no sábado, 15, às 16h, no ginásio "Wlamir Marques", em São Paulo (SP). O armador Nano Parodi deve estrear pelo time francano nesta sequência de jogos fora do “Pedrocão”.

A equipe comandada por Helinho Garcia lidera a competição, com duas vitórias em duas rodadas. Na estreia, o Franca venceu o Bauru. Na segunda partida, superou o Osasco utilizando praticamente a equipe sub-20.

“Foi uma vitória que trouxe jogadores muito jovens, de 16, 18, 19 anos, assumindo protagonismo. É um privilégio para eles terem essa experiência. A equipe do Franca preza por isso e tivemos muitos pontos positivos além da vitória”, afirmou Helinho.

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